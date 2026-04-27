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Pradosh Vrat 2026: वैशाख महीने के आखिरी प्रदोष व्रत पर दुर्लभ संयोग, शिव कृपा पाने के लिए करें ये काम
Pradosh Vrat April 2026: वैशाख महीने का आखिरी प्रदोष व्रत व्रत 28 अप्रैल 2026 को है. मंगलवार का दिन होने से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. शिवजी की कृपा पाने के लिए जानें भौम प्रदोष व्रत पर क्या करें.
भौम प्रदोष व्रत अप्रैल 2026
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Published at : 27 Apr 2026 10:09 AM (IST)
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