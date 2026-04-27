Pradosh Vrat 2026: वैशाख महीने के आखिरी प्रदोष व्रत पर दुर्लभ संयोग, शिव कृपा पाने के लिए करें ये काम

कर्ज और रोग मुक्ति के लिए- मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है. जिसमें शिवजी के साथ ही हनुमान की पूजा का भी महत्व होता है. इसलिए इस दिन की गई पूजा और उपाय कर्ज और रोग मुक्ति के लिए भी श्रेष्ठ मानी जाती है.