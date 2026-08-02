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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'सियासी भैंस' पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए फिसली बिलावल जरदारी की जबान- हो गया पोपट

Video: 'सियासी भैंस' पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए फिसली बिलावल जरदारी की जबान- हो गया पोपट

यह पूरा मामला तब सामने आया जब बिलावल भुट्टो भारत-पाकिस्तान सीमा और कश्मीर के पास तैनात पाकिस्तानी जवानों के त्याग और बलिदान की तारीफ कर रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Aug 2026 09:21 PM (IST)
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पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर अपनी कमजोर उर्दू और गलत उच्चारण को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं. बिलावल पाकिस्तान की सेना और सैनिकों की तारीफ में एक गंभीर भाषण दे रहे थे, लेकिन बोलते-बोलते उनकी जुबान ऐसी फिसली कि गंभीर माहौल हंसी-ठिठोली में बदल गया. बिलावल को कहना तो 'सियासी बहस' था, लेकिन उनके मुंह से निकल गया 'सियासी भैंस'. बस फिर क्या था, जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने उनके मजे लेने शुरू कर दिए और मीम्स की बाढ़ आ गई.

सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे बिलावल, जुबान फिसलते ही बिगड़ गया पूरा खेल

यह पूरा मामला तब सामने आया जब बिलावल भुट्टो भारत-पाकिस्तान सीमा और कश्मीर के पास तैनात पाकिस्तानी जवानों के त्याग और बलिदान की तारीफ कर रहे थे. वे यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि देश की सेना अपनी जान जोखिम में डालकर सरहद की रक्षा करती है और उनके लिए सेना ही सब कुछ है. भाषण के दौरान वे अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए कुछ भारी-भरकम उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे. इसी दौरान जब उन्होंने राजनीति की बात उठानी चाही, तो 'सियासी बहस' की जगह उनके मुंह से 'सियासी भैंस' निकल गया.

गंभीर भाषण में 'भैंस' का जिक्र आते ही बदला पूरे वाक्य का मतलब

बिलावल के मुंह से निकला यह एक गलत शब्द उनके पूरे भाषण के संजीदा माहौल पर भारी पड़ गया. हालांकि अपने भाषण के बाकी हिस्से में उन्होंने शहीद जवानों को याद किया और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की मांग भी उठाई, लेकिन सोशल मीडिया का ध्यान तो सिर्फ उस एक शब्द पर ही अटक गया. लोगों का कहना है कि बिलावल ने बड़े-बड़े उर्दू शब्द बोलने के चक्कर में अपना ही मजाक बनवा लिया, क्योंकि उनकी उच्चारण की गलती ने पूरे वाक्य का अर्थ ही बदलकर मजाकिया बना दिया.

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सोशल मीडिया पर आई मजेदार कमेंट्स की बाढ़

वीडियो के वायरल होते ही एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों ने बिलावल भुट्टो की जमकर खिंचाई शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि बिलावल को जबरदस्ती ऐसे कठिन उर्दू शब्द बोलने से बचना चाहिए जो उनसे सही से बोले ही नहीं जाते. वहीं कुछ यूजर्स ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "बिलावल भुट्टो जब भी बोलना शुरू करते हैं, मीम बनाने वालों की लॉटरी लग जाती है." कुल मिलाकर, सेना को सम्मान देने के मकसद से दिया गया यह भाषण अब इंटरनेट पर हंसी का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 09:21 PM (IST)
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