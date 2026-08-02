'सियासी भैंस' पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए फिसली बिलावल जरदारी की जबान- हो गया पोपट

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर अपनी कमजोर उर्दू और गलत उच्चारण को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं. बिलावल पाकिस्तान की सेना और सैनिकों की तारीफ में एक गंभीर भाषण दे रहे थे, लेकिन बोलते-बोलते उनकी जुबान ऐसी फिसली कि गंभीर माहौल हंसी-ठिठोली में बदल गया. बिलावल को कहना तो 'सियासी बहस' था, लेकिन उनके मुंह से निकल गया 'सियासी भैंस'. बस फिर क्या था, जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने उनके मजे लेने शुरू कर दिए और मीम्स की बाढ़ आ गई.

सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे बिलावल, जुबान फिसलते ही बिगड़ गया पूरा खेल

यह पूरा मामला तब सामने आया जब बिलावल भुट्टो भारत-पाकिस्तान सीमा और कश्मीर के पास तैनात पाकिस्तानी जवानों के त्याग और बलिदान की तारीफ कर रहे थे. वे यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि देश की सेना अपनी जान जोखिम में डालकर सरहद की रक्षा करती है और उनके लिए सेना ही सब कुछ है. भाषण के दौरान वे अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए कुछ भारी-भरकम उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे. इसी दौरान जब उन्होंने राजनीति की बात उठानी चाही, तो 'सियासी बहस' की जगह उनके मुंह से 'सियासी भैंस' निकल गया.

پاکستانی فوج ہماری ریڈ لائین ہے اور اسی ریڈ لائین نے میرے نانا کو پھانسی پر چڑھایا، اسی ریڈ لائین نے میرے ماموں مار دیئے ، اسی ریڈ لائین نے میری ماں مار دی لیکن سب خیر ہے اور بس یہ ریڈ لائین صدقے میں مجھے ایک دفعہ وزرات اعظمی دے دے!!!

فٹے منہ ٹھنڈے کنجروں !!! pic.twitter.com/Yv8VyQWMN1 — Shafiq Ahmad Adv (@ShafiqAhmadAdv3) August 1, 2026

गंभीर भाषण में 'भैंस' का जिक्र आते ही बदला पूरे वाक्य का मतलब

बिलावल के मुंह से निकला यह एक गलत शब्द उनके पूरे भाषण के संजीदा माहौल पर भारी पड़ गया. हालांकि अपने भाषण के बाकी हिस्से में उन्होंने शहीद जवानों को याद किया और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की मांग भी उठाई, लेकिन सोशल मीडिया का ध्यान तो सिर्फ उस एक शब्द पर ही अटक गया. लोगों का कहना है कि बिलावल ने बड़े-बड़े उर्दू शब्द बोलने के चक्कर में अपना ही मजाक बनवा लिया, क्योंकि उनकी उच्चारण की गलती ने पूरे वाक्य का अर्थ ही बदलकर मजाकिया बना दिया.

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सोशल मीडिया पर आई मजेदार कमेंट्स की बाढ़

वीडियो के वायरल होते ही एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों ने बिलावल भुट्टो की जमकर खिंचाई शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि बिलावल को जबरदस्ती ऐसे कठिन उर्दू शब्द बोलने से बचना चाहिए जो उनसे सही से बोले ही नहीं जाते. वहीं कुछ यूजर्स ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "बिलावल भुट्टो जब भी बोलना शुरू करते हैं, मीम बनाने वालों की लॉटरी लग जाती है." कुल मिलाकर, सेना को सम्मान देने के मकसद से दिया गया यह भाषण अब इंटरनेट पर हंसी का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है.

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