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Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर 56 साल बाद शश, हंस, बुधादित्य राजयोग, इन 3 राशियों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को है. इस दिन 56 साल बाद दुर्लभ राजयोग बन रहा है, ऐसे में ये त्योहार कुछ राशियों के लिए वरदान से कम नहीं होगा. नौकरी और धन में विशेष लाभ मिलेगा.
गुरु पूर्णिमा 2026
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Published at : 28 Jul 2026 06:32 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
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