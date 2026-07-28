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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGuru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर 56 साल बाद शश, हंस, बुधादित्य राजयोग, इन 3 राशियों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर 56 साल बाद शश, हंस, बुधादित्य राजयोग, इन 3 राशियों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को है. इस दिन 56 साल बाद दुर्लभ राजयोग बन रहा है, ऐसे में ये त्योहार कुछ राशियों के लिए वरदान से कम नहीं होगा. नौकरी और धन में विशेष लाभ मिलेगा.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 28 Jul 2026 06:32 AM (IST)
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को है. इस दिन 56 साल बाद दुर्लभ राजयोग बन रहा है, ऐसे में ये त्योहार कुछ राशियों के लिए वरदान से कम नहीं होगा. नौकरी और धन में विशेष लाभ मिलेगा.

गुरु पूर्णिमा 2026

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वैदिक ज्योतिषीय गणना के अनुसार 29 जुलाई 2026 को पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा कई शुभ ग्रह संयोगों के कारण विशेष मानी जा रही है. इस दिन सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग प्रभावी रहेगा. ज्योतिष में ये योग बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, मान-सम्मान और प्रशासनिक सफलता का कारक माना जाता है.
वैदिक ज्योतिषीय गणना के अनुसार 29 जुलाई 2026 को पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा कई शुभ ग्रह संयोगों के कारण विशेष मानी जा रही है. इस दिन सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग प्रभावी रहेगा. ज्योतिष में ये योग बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, मान-सम्मान और प्रशासनिक सफलता का कारक माना जाता है.
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वहीं गुरु पूर्णिमा पर इस बार बृहस्पति उच्च राशि में कर्क में विराजमान हैं, गुरु ग्रह की शुभ स्थिति से हंस महापुरुष राजयोग और साथ ही शनि की स्वराशि में स्थिति से शश महापुरुष राजयोग बन रहा है. 56 साल बाद गुरु पूर्णिमा पर ये 3 राजयोग एक साथ बन रहे हैं.
वहीं गुरु पूर्णिमा पर इस बार बृहस्पति उच्च राशि में कर्क में विराजमान हैं, गुरु ग्रह की शुभ स्थिति से हंस महापुरुष राजयोग और साथ ही शनि की स्वराशि में स्थिति से शश महापुरुष राजयोग बन रहा है. 56 साल बाद गुरु पूर्णिमा पर ये 3 राजयोग एक साथ बन रहे हैं.
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वृषभ राशि के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन आपको योजनाबद्ध कार्यों में सफलता दिला सकता है. व्यापार करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से अटकी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल है. नौकरी में बॉस की शाबाशी मिल सकती है, प्रमोशन के योग हैं.
वृषभ राशि के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन आपको योजनाबद्ध कार्यों में सफलता दिला सकता है. व्यापार करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से अटकी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल है. नौकरी में बॉस की शाबाशी मिल सकती है, प्रमोशन के योग हैं.
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कुंभ राशि वालों के लिए गुरु पूर्णिमा पर बन रहे राजयोग नौकरी में लंबे समय से आ रही परेशानी का अंत कर सकते हैं. बड़ों की सलाह आपके लिए सफलता की कुंजी साबित हो सकती है. कमाई के जो रास्ते बंद हो गए थे वो दोबार खुल सकते हैं.
कुंभ राशि वालों के लिए गुरु पूर्णिमा पर बन रहे राजयोग नौकरी में लंबे समय से आ रही परेशानी का अंत कर सकते हैं. बड़ों की सलाह आपके लिए सफलता की कुंजी साबित हो सकती है. कमाई के जो रास्ते बंद हो गए थे वो दोबार खुल सकते हैं.
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मकर राशि वालों को मेहनत का उचित फल, कार्यों में स्थिरता और आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान करेगा. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. ऑफिस में दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने पर सहारना मिलेगी. पैसा और पद बढ़ सकता है.
मकर राशि वालों को मेहनत का उचित फल, कार्यों में स्थिरता और आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान करेगा. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. ऑफिस में दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने पर सहारना मिलेगी. पैसा और पद बढ़ सकता है.
Published at : 28 Jul 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
Purnima 2026 Guru Purnima 2026 Vyas Purnima 2026

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