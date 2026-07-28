वृषभ राशि के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन आपको योजनाबद्ध कार्यों में सफलता दिला सकता है. व्यापार करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से अटकी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल है. नौकरी में बॉस की शाबाशी मिल सकती है, प्रमोशन के योग हैं.