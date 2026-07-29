आदि शंकराचार्य ने द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में कहा है - द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्। सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्॥. इसका मतलब है जो व्यक्ति रोजाना सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण या नामों का पाठ करता है, वह पापों से मुक्त होकर सभी सिद्धियों और शुभ फलों को प्राप्त करता है. सावन में इस स्तोत्र का पाठ करना दोगुना फल देता है.