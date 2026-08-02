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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP का झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन, अभिजीत दीपके बोले -'हम उनके...'

CJP का झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन, अभिजीत दीपके बोले -'हम उनके...'

सीजेपी झारखंड के सभी स्टूडेंट के साथ खड़ा है. उनकी मांगों का समर्थन करता है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि हेमंत सोरेन सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Aug 2026 11:10 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने जेपीएससी, जेएसएससी सीजील और अन्य एग्जाम को लेकर कथित गड़बड़ियों के विरोध में झारखंड में छात्रों का समर्थन किया है. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने झारखंड में जेपीएसएसी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों से बात की है. सीजेपी झारखंड के सभी स्टूडेंट के साथ खड़ा है.

दीपके ने पोस्ट में आगे कहा, 'उनकी मांगों का समर्थन करता है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि हेमंत सोरेन सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करे. साथ ही सरकार से उनसे बातचीत करने और उनकी बातें सुनने का आग्रह किया है.'

छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे, प्रदर्शनकारियों की सरकार से अपील- हमारी बात सुनें

प्रदर्शनकारियों ने ANI न्यूज एजेंसी से कहा है कि झारखंड एक ऐसी जगह है, जहां छात्र शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं. आपने देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का तरीका देखा होगा. झारखंड की मिट्टी अलग है. यहां सरकार से बस यही अपील की जा रही है. वह छात्रों की बात सुनें.

यह भी पढ़ेंः इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता

बातचीत करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है: प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों ने कहा,  'बातचीत करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है. इसलिए हम सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि वह आगे आए और हमारे साथ चर्चा करें. चाहे वह जेपीएसएसी, जेएसएससी या ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीएल से जुड़े हों. पिछली सभी एग्जाम को तुरंत रद्द किए जाने चाहिए. इसके अलावा उन अवधियों के दौरान हुई किसी भी गड़बड़ी के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए. पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता होना चाहिए.'

बीजेपी बोली- नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें

बीजेपी के प्रदेश महासचिव अमर कुमार बाउरी ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर झारखंड सरकार की आलोचना की. मांग की कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Aug 2026 11:10 PM (IST)
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