सावन सोमवार, सावन शिवरात्रि या प्रदोष व्रत के दिन कुंवारी कन्याएं माता पार्वती को चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, चुनरी जैसी सुहाग सामग्री अर्पित करें. पूजा के बाद यह सामग्री किसी सुहागिन महिला को श्रद्धापूर्वक दान कर दें. यह उपाय अखंड सौभाग्य और मनोनुकूल वर प्राप्ति की कामना से किया जाता है.