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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSawan Somwar 2026: मनचाहा पति पाने के लिए लड़कियां सावन में करें ये 5 काम, महादेव पूरी करेंगे इच्छा

Sawan Somwar 2026: मनचाहा पति पाने के लिए लड़कियां सावन में करें ये 5 काम, महादेव पूरी करेंगे इच्छा

Sawan Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है. लव मैरिज या मनचाहा पति पाने की इच्छा से स्त्रियां इस दिन कुछ खास उपाय जरुर करें, क्योंकि ये दिन बहुत प्रभावशाली माना जाता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 01 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Sawan Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है. लव मैरिज या मनचाहा पति पाने की इच्छा से स्त्रियां इस दिन कुछ खास उपाय जरुर करें, क्योंकि ये दिन बहुत प्रभावशाली माना जाता है.

सावन सोमवार 2026

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ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार सावन में घर या मंदिर परिसर में बेलपत्र का पौधा लगाकर प्रतिदिन सुबह शाम उसकी पूजा करें. शास्त्रों में बिल्व वृक्ष को शिवस्वरूप माना गया है. कहते हैं इसकी नियमित सेवा और पूजा से विवाह में आ रही की बाधाएं कम होती हैं.
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार सावन में घर या मंदिर परिसर में बेलपत्र का पौधा लगाकर प्रतिदिन सुबह शाम उसकी पूजा करें. शास्त्रों में बिल्व वृक्ष को शिवस्वरूप माना गया है. कहते हैं इसकी नियमित सेवा और पूजा से विवाह में आ रही की बाधाएं कम होती हैं.
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अगर मनचाहा जीवनसाथी या प्रेम विवाह की इच्छा है तो सावन में प्रतिदिन गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित शिव-पार्वती विवाह प्रसंग का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. लव मैरिज करने की कामना है तो ये उपाय सहायक हो सकता है.
अगर मनचाहा जीवनसाथी या प्रेम विवाह की इच्छा है तो सावन में प्रतिदिन गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित शिव-पार्वती विवाह प्रसंग का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. लव मैरिज करने की कामना है तो ये उपाय सहायक हो सकता है.
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सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर जल अर्पित करें. ज्योतिषीय मान्यता है कि यह उपाय कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करता है जो विवाह के कारक हैं. शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं. योग्य जीवनसाथी मिलता है.
सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर जल अर्पित करें. ज्योतिषीय मान्यता है कि यह उपाय कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करता है जो विवाह के कारक हैं. शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं. योग्य जीवनसाथी मिलता है.
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सावन सोमवार, सावन शिवरात्रि या प्रदोष व्रत के दिन कुंवारी कन्याएं माता पार्वती को चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, चुनरी जैसी सुहाग सामग्री अर्पित करें. पूजा के बाद यह सामग्री किसी सुहागिन महिला को श्रद्धापूर्वक दान कर दें. यह उपाय अखंड सौभाग्य और मनोनुकूल वर प्राप्ति की कामना से किया जाता है.
सावन सोमवार, सावन शिवरात्रि या प्रदोष व्रत के दिन कुंवारी कन्याएं माता पार्वती को चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, चुनरी जैसी सुहाग सामग्री अर्पित करें. पूजा के बाद यह सामग्री किसी सुहागिन महिला को श्रद्धापूर्वक दान कर दें. यह उपाय अखंड सौभाग्य और मनोनुकूल वर प्राप्ति की कामना से किया जाता है.
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अगर प्रेम विवाह में परिवार की असहमति, रिश्ते में बाधा या अन्य अड़चनें आ रही हों तो सावन में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करें. सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा से शिव जल्द प्रसन्न होते हैं.
अगर प्रेम विवाह में परिवार की असहमति, रिश्ते में बाधा या अन्य अड़चनें आ रही हों तो सावन में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करें. सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा से शिव जल्द प्रसन्न होते हैं.
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सावन सोमवार को शिवलिंग पर नागकेसर अर्पित करें नागकेसर भगवान शिव को प्रिय है. इस दौरान हे गौरी शंकरार्धांगि यथा त्वं शंकरप्रिया। तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्॥ इस मंत्र का जाप करें.
सावन सोमवार को शिवलिंग पर नागकेसर अर्पित करें नागकेसर भगवान शिव को प्रिय है. इस दौरान हे गौरी शंकरार्धांगि यथा त्वं शंकरप्रिया। तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्॥ इस मंत्र का जाप करें.
Published at : 01 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Shiv Ji Sawan Somwar 2026 Sawan 2026

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