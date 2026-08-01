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Mahabharat: वनवास से पहले कुंती को पांडवों की भावुक विदाई
Mahabharat: इस मार्मिक कथा में पांडव वनवास पर जाने से पहले माता कुंती को विदुर के संरक्षण में छोड़ते हैं. विदाई के भावुक क्षणों में धर्म, धैर्य, मातृ आशीर्वाद और कर्तव्य पालन का गहरा संदेश मिलता है.
महाभारत कथा
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Published at : 01 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Tags :Mahabharat Katha Kunti Pandav Mahabharat
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