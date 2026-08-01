युधिष्ठिर जब वन जाने लगे तो सबसे पहले अपनी माता कुंती को समझाया कि हर परिस्थिति में धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि क्रोध और द्वेष इंसान को कमजोर बनाते हैं, जबकि सत्य और धैर्य उसे मजबूत करते हैं. उन्होंने माता से विदुर के संरक्षण में रहने का आग्रह किया और जल्द लौटने का वचन भी दिया.