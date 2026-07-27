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अगर आपका बच्चा भी 'मूल' में जन्मा है, तो डरें नहीं, ये बनते हैं राजा!
Mool Nakshatra: आमधारणा है कि मूल नक्षत्र में बच्चे का पैदा होना उसके भविष्य के लिए शुभ नहीं होता लेकिन ये शास्त्रसम्मत नहीं है. मूल में जन्मे बच्चे में वो खासियत होती हैं जो राजा में देखी जाती है.
मूल नक्षत्र में जन्मा बच्चा
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Published at : 27 Jul 2026 12:21 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion