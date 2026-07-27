अगर आपका बच्चा भी 'मूल' में जन्मा है, तो डरें नहीं, ये बनते हैं राजा!

अगर बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो डरने की बात नहीं है. ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार इसे अशुभ नहीं माना जाता है. चूंकि ये गण्डमूल नक्षत्रों में से एक है इसलिए अगर बच्चा इसमें पैदा हो तो परंपरा के अनुसार ऐसे शिशु के लिए गण्डमूल शांति कराई जाती है, जो जन्म के 27वें दिन पर होती है.