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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: काशी में सावन की धूम, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

Sawan 2026: काशी में सावन की धूम, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

Sawan 2026: शुभारंभ पर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. ड्रोन, CCTV, VIP दर्शन बंद और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा मिलेगी.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 02 Aug 2026 01:53 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है. जैसे ही श्रावण मास का शुभारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम से लेकर प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और प्रदेश के अन्य शिव मंदिरों तक हर ओर "हर-हर महादेव" के जयघोष गूंजने लगे. 

इस बार केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक तैयारियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. आधुनिक तकनीक, सख्त सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को केंद्र में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सावन और कांवड़ यात्रा 2026 को पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी की है.

सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब:

श्रावण मास के पहले ही दिन सुबह से बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचने लगे. काशी विश्वनाथ धाम में दोपहर से पहले ही 50 हजार से अधिक भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया. वहीं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर, गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों में भी लंबी कतारें देखने को मिलीं.

श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह इसलिए भी दिखाई दिया क्योंकि सावन के पहले सोमवार का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है. शिव भक्त गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे रहे.

पूरे प्रदेश में लागू हुआ नया कांवड़ प्रबंधन मॉडल:

इस साल कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. पहले जहां कांवड़ यात्रा का मुख्य केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता था, वहीं अब पूर्वांचल, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड और रुहेलखंड में भी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं.

प्रदेश सरकार ने मेरठ ज़ोन में सफल रहे कांवड़ प्रबंधन मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य हर जिले में समान सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है.

काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे सावन VIP दर्शन रहेंगे बंद:

इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है. पूरे सावन माह के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन की व्यवस्था बंद रहेगी. इसका उद्देश्य आम श्रद्धालुओं को बिना किसी विशेष व्यवधान के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराना है.

इसके अलावा कांवड़ मार्गों पर स्थित दुकानदारों और ठेला संचालकों के लिए नेमबोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि मिलावटी सामान बेचने या श्रद्धालुओं से अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ड्रोन, CCTV और साइबर पुलिस से होगी चौबीसों घंटे निगरानी:

कांवड़ यात्रा 2026 में पहली बार कई स्थानों पर आधुनिक तकनीक का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है. संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे और हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरे लगातार निगरानी कर रहे हैं.

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखने के लिए साइबर पुलिस की विशेष टीमें सक्रिय हैं. प्रशासन का उद्देश्य केवल सुरक्षा बनाए रखना ही नहीं बल्कि किसी भी गलत सूचना को समय रहते रोकना भी है.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम:

सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु लंबी दूरी तय करके उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं. इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है. चिकित्सा शिविरों में आवश्यक दवाइयों के साथ एंटी-वेनम और एंटी-रेबीज टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख घाटों पर सुरक्षित चेंजिंग रूम बनाए गए हैं. वहीं कांवड़ मार्गों पर स्वच्छता, पेयजल, विश्राम स्थल और आपातकालीन सहायता सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है.

मांस और शराब की दुकानें रहेंगी बंद, घाटों पर जल पुलिस तैनात:

यात्रा की धार्मिक गरिमा बनाए रखने के लिए कांवड़ मार्गों पर मांस और शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रमुख घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर और राहत दलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

राज्यों के बीच समन्वय और ट्रैफिक पर विशेष फोकस:

कांवड़ यात्रा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में शिवभक्त इसमें शामिल होते हैं. इसी कारण इन राज्यों के प्रशासन के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों और कांवड़ की निर्धारित ऊंचाई से जुड़े दिशा-निर्देशों का समान रूप से पालन हो सके.

यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट की वजह से कांवड़ियों की यात्रा प्रभावित न हो.

यह भी पढ़े- South Kali Peeth: दक्षिण काली पीठ में आधी रात शुरू होता दिव्य सावन अनुष्ठान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

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Published at : 02 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Kashi Vishwanath Kanwar Yatra 2026 Sawan 2026 VIP Darshan
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