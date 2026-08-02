Sawan 2026 Shiv Bhajan: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, कांवड़ यात्रा और शिव आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है. साल 2026 में भी सावन की शुरुआत होते ही सोशल मीडिया पर शिव भजनों की धूम मच गई है.

इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्पॉटिफ़ाई, जियोसावन और अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर कई नए और पारंपरिक शिव भजन तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं. अगर आप भी इस सावन अपनी प्लेलिस्ट अपडेट करना चाहते हैं या शिव भक्ति से जुड़ी रील्स बनाना चाहते हैं, तो ये 5 ट्रेंडिंग शिव भजन आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए.

सावन 2026 में क्यों बढ़ा शिव भजनों का क्रेज?

सावन का महीना केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रह गया है. अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग शिव भक्ति से जुड़े कंटेंट को बड़े उत्साह से देख और शेयर कर रहे हैं. कांवड़ यात्रा, जलाभिषेक, मंदिर दर्शन और महादेव की आरती से जुड़े वीडियो लाखों व्यूज़ हासिल कर रहे हैं. ऐसे में सही शिव भजन चुनना आपकी रील्स और स्टेटस को और भी आकर्षक बना सकता है.

1. डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा

अगर आप कांवड़ यात्रा, DJ पंडाल या हाई-एनर्जी शिव भक्ति का माहौल पसंद करते हैं, तो यह भजन इस समय सबसे ज्यादा सुना जा रहा है. इसकी दमदार बीट्स और जोशीला संगीत युवाओं को खूब आकर्षित कर रहा है.

यह गाना खासतौर पर कांवड़ यात्रा, डांस रील्स और धार्मिक आयोजनों में बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

2. तू शिव शंकर का हो जा रे (अकड़ बम बम भोले)

यह भजन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल ट्रैक्स में शामिल है. इसकी कैची धुन और आसान हुक स्टेप्स के कारण हजारों क्रिएटर्स इस पर शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं.

अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेस ट्रांजिशन, कांवड़ यात्रा या दोस्तों के साथ शिव भक्ति रील बनाना चाहते हैं, तो यह गाना शानदार विकल्प हो सकता है.

3. नन्दी पे चढ़के भोले

धार्मिक झांकियों, मंदिर कार्यक्रमों और लाइव भजन संध्या में यह ट्रैक खूब सुनाई दे रहा है.

इस भजन की सबसे बड़ी खासियत इसका भक्तिमय माहौल है, जो किसी भी वीडियो को आध्यात्मिक स्पर्श देता है. यही वजह है कि इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक वीडियो में इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है.

4. तू ही समय है और तू ही शमशानी है

अगर आपको शांत, गहरी और आध्यात्मिक शिव भक्ति पसंद है, तो यह ट्रैक आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए.

महादेव के अघोर और शांत स्वरूप को दर्शाने वाला यह संगीत केदारनाथ, महाकाल, ओंकारेश्वर और अन्य ज्योतिर्लिंग यात्राओं के स्लो-मोशन वीडियो में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है.

ध्यान, मेडिटेशन और सुबह की पूजा के दौरान भी लोग इसे सुनना पसंद कर रहे हैं.

5. नमामि शमीशान (शिव रुद्राष्टकम फ्यूजन)

पारंपरिक शिव स्तुति का आधुनिक फ्यूजन वर्जन इस साल लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

जो लोग क्लासिकल भक्ति और मॉडर्न म्यूजिक का मिश्रण पसंद करते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प है. इंस्टाग्राम रील्स में इसके छोटे-छोटे क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं.

पारंपरिक भक्ति के लिए ये भजन भी हैं पसंदीदा:

अगर आप शांत वातावरण में शिव आराधना करना चाहते हैं, तो इन सदाबहार भजनों को भी अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं—

मेरा तो शिव के चरणों में डेरा है

शिव अमृतवाणी

इन भजनों को सुबह की पूजा, रुद्राभिषेक, परिवार के साथ भक्ति कार्यक्रम और व्हाट्सऐप स्टेटस पर खूब पसंद किया जा रहा है.

सावन 2026 के महत्वपूर्ण सोमवार:

उत्तर भारत में सावन 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक मनाया जा रहा है. इस दौरान चार सावन सोमवार विशेष महत्व रखते हैं.

सावन सोमवार तारीख-

पहला सोमवार 3 अगस्त 2026

दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026

तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026

चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026

इन दिनों भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव भजनों का विशेष महत्व माना जाता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इन तारीखों के आसपास शिव भक्ति कंटेंट की पहुंच काफी बढ़ जाती है.

इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए शानदार आइडियाज:

अगर आप शिव भक्ति से जुड़े वीडियो बनाते हैं, तो कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली तरीके आपकी रील्स को ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं.

केदारनाथ, महाकाल या किसी स्थानीय शिव मंदिर के जलाभिषेक को स्लो-मोशन (Slow-Motion) में रिकॉर्ड करें.

में रिकॉर्ड करें. साधारण कपड़ों से पारंपरिक वेशभूषा में ट्रांजिशन (Transition) वीडियो बनाएं और बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग शिव भजन जोड़ें.

वीडियो बनाएं और बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग शिव भजन जोड़ें. भजनों की प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ लिरिक्रस रील्स तैयार करें.

सुबह की आरती, बेलपत्र अर्पण और दीप जलाने जैसे शांत क्षणों को सिनेमैटिक अंदाज में रिकॉर्ड करें.

ध्यान रखें कि केवल ट्रेंडिंग ऑडियो इस्तेमाल करना ही काफी नहीं होता. अच्छी वीडियो क्वालिटी, साफ एडिटिंग और मौलिक कंटेंट आपकी रील्स की पहुंच बढ़ाने में ज्यादा मदद करते हैं.

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