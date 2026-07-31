चातुर्मास के दौरान शास्त्रों और आयुर्वेद में बताए गए इन आहार नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य और किस्मत दोनों में सुधार होता है. सनातन धर्म और आयुर्वेद में मौसम के अनुसार हमारे खान-पान को ढालने पर विशेष बल दिया गया है. विशेषकर सावन से लेकर कार्तिक तक के चार महीनों (चातुर्मास) में धार्मिक नियमों और सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ खाद्य पदार्थों को वर्जित माना गया है. ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार, इन नियमों का पालन करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं. आप भी वर्ष 2026 में शुभ फल और उत्तम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, तो इन 4 महीनों में 4 चीजों से दूरी बना लें: