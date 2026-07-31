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Chaturmas 2026: सावन से कार्तिक तक, भूलकर भी न खाएं ये 4 चीजें, सेहत और ग्रह दोनों पर पड़ता है असर!
Chaturmas 2026: चतुर्मास में सावन से लेकर कार्तिक तक खान-पान के विशेष नियम होते हैं. जानें क्यों सावन में हरी सब्जी, भादो में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल छोड़ने की सलाह दी जाती है.
चातुर्मास 2026
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Published at : 31 Jul 2026 11:42 AM (IST)
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डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
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