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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSurya Grahan 2026: 12 अगस्त को खतरनाक ग्रहण योग, ज्योतिष की बड़ी चेतावनी, 3 राशियां को भोगना पड़ेंगे ये कष्ट

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को खतरनाक ग्रहण योग, ज्योतिष की बड़ी चेतावनी, 3 राशियां को भोगना पड़ेंगे ये कष्ट

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को सावन अमावस्या है, इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है. ऐसे में खतरनाक ग्रहण योग भी बनेगा. 3 राशि वालों को इस दिन बेहद सावधान रहना होगा, धन हानि और दुर्घटना के योग हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 31 Jul 2026 10:53 AM (IST)
Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को सावन अमावस्या है, इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है. ऐसे में खतरनाक ग्रहण योग भी बनेगा. 3 राशि वालों को इस दिन बेहद सावधान रहना होगा, धन हानि और दुर्घटना के योग हैं.

सूर्य ग्रहण 2026

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12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण है. सूर्य, चंद्रमा और राहु के संयोग से ग्रहण योग बनेगा. ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र अनुसार राशियों पर इसका असर हो सकता है.
12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण है. सूर्य, चंद्रमा और राहु के संयोग से ग्रहण योग बनेगा. ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र अनुसार राशियों पर इसका असर हो सकता है.
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साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा. ग्रहण योग इसलिए खतरनाक माना गया है क्योंकि इससे मानसिक अस्थिरता, भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट या योजनाओं में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है.
साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा. ग्रहण योग इसलिए खतरनाक माना गया है क्योंकि इससे मानसिक अस्थिरता, भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट या योजनाओं में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है.
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कन्या राशि वालों के लिए 12 अगस्त का दिन कार्यों में रुकावट ला सकता है.प्रमोशन और सैलेरी बढ़ने में समय लग सकता है. निवेश में घाटा हो सकात है, इस समय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. गाड़ी चलाते समय भी सवाधानी रखें.नौकरी और व्यापार में नए निर्णय सोच-समझकर लें. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच कर लें.
कन्या राशि वालों के लिए 12 अगस्त का दिन कार्यों में रुकावट ला सकता है.प्रमोशन और सैलेरी बढ़ने में समय लग सकता है. निवेश में घाटा हो सकात है, इस समय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. गाड़ी चलाते समय भी सवाधानी रखें.नौकरी और व्यापार में नए निर्णय सोच-समझकर लें. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच कर लें.
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कर्क राशि वालों का ग्रहण योग के कारण मैरिड लाइफ में विवाद बढ़ सकता है. राहु की अशुभता आपको गलत संगति में डाल सकता है. निर्णय लेने में परेशानी होगी. साथ ही बजट बिगड़ सकता है. यात्रा टालना ही बेहतर है, बिजनेस में कस्टमर अनबनी हो सकती है. डील पर भी असर पड़ेगा ऐसे में मन शांत रखें और सोच समझकर योजना बनाए.
कर्क राशि वालों का ग्रहण योग के कारण मैरिड लाइफ में विवाद बढ़ सकता है. राहु की अशुभता आपको गलत संगति में डाल सकता है. निर्णय लेने में परेशानी होगी. साथ ही बजट बिगड़ सकता है. यात्रा टालना ही बेहतर है, बिजनेस में कस्टमर अनबनी हो सकती है. डील पर भी असर पड़ेगा ऐसे में मन शांत रखें और सोच समझकर योजना बनाए.
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सिंह राशि वालों की नौकरी में एक गलतफहमी आपके प्रमोशन के बीच आड़े आ सकती है. अधिकारी भी आपके काम पर नजर रखेंगे. ऐसे में लापरवाही न करें. परिवार में संयमित व्यवहार करें, किसी गुप्त बातों को शेयर न करें, अपने ही धोखा दे सकते हैं. आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में लेने के बजाय सोच-समझकर करें.
सिंह राशि वालों की नौकरी में एक गलतफहमी आपके प्रमोशन के बीच आड़े आ सकती है. अधिकारी भी आपके काम पर नजर रखेंगे. ऐसे में लापरवाही न करें. परिवार में संयमित व्यवहार करें, किसी गुप्त बातों को शेयर न करें, अपने ही धोखा दे सकते हैं. आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में लेने के बजाय सोच-समझकर करें.
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इसके बाद सूर्य ग्रहण अगले साल 6 फरवरी 2027 को लगेगा. ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा.
इसके बाद सूर्य ग्रहण अगले साल 6 फरवरी 2027 को लगेगा. ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा.
Published at : 31 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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Solar Eclipse 2026 Grahan 2026 Surya Grahan 2026 Sawan Amavasya 2026

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