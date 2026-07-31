कन्या राशि वालों के लिए 12 अगस्त का दिन कार्यों में रुकावट ला सकता है.प्रमोशन और सैलेरी बढ़ने में समय लग सकता है. निवेश में घाटा हो सकात है, इस समय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. गाड़ी चलाते समय भी सवाधानी रखें.नौकरी और व्यापार में नए निर्णय सोच-समझकर लें. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच कर लें.