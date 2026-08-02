Kal Ka Rashifal 3 August 2026: नाग पंचमी पर मीन में चंद्रमा, इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ
Kal Ka Rashifal 3 August 2026: श्रावण के पहले सोमवार और नाग पंचमी पर मीन राशि में चंद्रमा व शनि का विष दोष रहेगा. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल, पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल.
Kal Ka Rashifal 3 August 2026: श्रावण मास का पहला सोमवार और नाग पंचमी का पर्व 3 अगस्त 2026 को विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व लेकर आया है. इस दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि का संयोग रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष कुछ राशियों के लिए मानसिक दबाव और निर्णय लेने में उलझन पैदा कर सकता है.
लेकिन दिन पूरी तरह चुनौतीपूर्ण नहीं है. सुकर्मा योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग जैसे शुभ योग कई राशियों के लिए सफलता और प्रगति के नए अवसर लेकर आएंगे. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा. आइए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.
3 अगस्त 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:
तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 10:55 बजे तक, इसके बाद षष्ठी तिथि.
नक्षत्र व चंद्र राशि: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे.
विशेष योग: सुकर्मा योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग, भद्र योग तथा चंद्रमा-शनि का विष दोष.
शुभ समय (चौघड़िया):
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 से 6:00 बजे तक.
राहुकाल: सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक. इस दौरान नए और शुभ कार्य शुरू करने से बचें.
शुभ दिशा: पूर्व दिशा.
मेष राशि (Aries)
चंद्रमा 12वें भाव में होने से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. मानसिक रूप से संयम बनाए रखने से कई समस्याओं का समाधान मिलेगा.
करियर व बिजनेस: जिम्मेदारी के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन आवेदन करने के योग बन रहे हैं.
परिवार व जीवन: जीवनसाथी को नई नौकरी मिलने की खुशखबरी मिल सकती है. किसी पुराने अटके कार्य के पूरे होने से राहत मिलेगी.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – लाल | लक्की नंबर – 9 | अनलक्की नंबर – 4
वृषभ राशि (Taurus)
चंद्रमा 11वें भाव में होने से आय और लाभ के नए अवसर मिलेंगे. मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है.
करियर व बिजनेस: वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों से प्रभावित होंगे. साझेदारी में कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें और जोखिम लेने से बचें.
परिवार व शिक्षा: संतान की शिक्षा से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. मित्रों में से किसी व्यक्ति के व्यवहार से सतर्क रहने की आवश्यकता है.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – सफेद | लक्की नंबर – 6 | अनलक्की नंबर – 2
मिथुन राशि (Gemini)
चंद्रमा 10वें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. भद्र योग करियर में सफलता दिलाएगा.
करियर व बिजनेस: आपकी बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय सभी को प्रभावित करेंगे. नया प्रोजेक्ट या पद मिलने की संभावना है.
परिवार व धन: माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ कार्य पूरा होगा. किसी को धन उधार देने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – हरा | लक्की नंबर – 5 | अनलक्की नंबर – 8
कर्क राशि (Cancer)
चंद्रमा 9वें भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में बाहरी लोगों की सलाह लेने से बचें.
करियर व बिजनेस: नए वाहन या किसी बड़े निवेश का योग बन सकता है. पारिवारिक निर्णय सोच-समझकर लें.
परिवार: बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. किसी दूर के रिश्तेदार से निराशाजनक समाचार मिल सकता है.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – क्रीम | लक्की नंबर – 2 | अनलक्की नंबर – 7
सिंह राशि (Leo)
चंद्रमा 8वें भाव में होने से कार्यों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. अचानक बदलाव आपके पक्ष में भी जा सकते हैं.
करियर व बिजनेस: नए संपर्क भविष्य में लाभ दिलाएंगे. नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.
परिवार: भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – गोल्डन | लक्की नंबर – 1 | अनलक्की नंबर – 5
कन्या राशि (Virgo)
चंद्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी के मामलों में सतर्क रहें. भद्र योग आर्थिक मामलों में राहत देगा.
करियर व बिजनेस: कोई महत्वपूर्ण काम अंतिम समय में अटक सकता है, लेकिन धैर्य रखने से सफलता मिलेगी. आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आएंगे.
लव लाइफ: अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – सिल्वर | लक्की नंबर – 3 | अनलक्की नंबर – 6
तुला राशि (Libra)
चंद्रमा 6वें भाव में होने से विरोधियों पर जीत मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
करियर व बिजनेस: बिजनेस में बदलाव लाभदायक साबित होगा. नौकरी में ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.
परिवार: घर में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो सकता है. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – गुलाबी | लक्की नंबर – 7 | अनलक्की नंबर – 3
वृश्चिक राशि (Scorpio)
चंद्रमा 5वें भाव में होने से बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे.
करियर व बिजनेस: कमीशन और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिल सकता है. नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
परिवार: पुराने विवाद समाप्त होने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – मैरून | लक्की नंबर – 8 | अनलक्की नंबर – 1
धनु राशि (Sagittarius)
चंद्रमा 4थे भाव में होने से घरेलू मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. भद्र योग आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा.
करियर व बिजनेस: शेयर बाजार या निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. व्यापार में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ देगा.
परिवार: धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. धन-संपत्ति में वृद्धि के योग हैं.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – पीला | लक्की नंबर – 3 | अनलक्की नंबर – 5
मकर राशि (Capricorn)
चंद्रमा 3रे भाव में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.
करियर व बिजनेस: सरकारी मामलों और कानूनी विवादों में राहत मिलने की संभावना है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा.
परिवार: जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – नीला | लक्की नंबर – 8 | अनलक्की नंबर – 2
कुंभ राशि (Aquarius)
चंद्रमा 2रे भाव में होने से आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.
करियर व बिजनेस: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को स्थान परिवर्तन का अवसर मिल सकता है. समय का सही उपयोग करें.
परिवार: पारिवारिक विवादों को घर में ही सुलझाना बेहतर रहेगा. संतान को नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – आसमानी | लक्की नंबर – 7 | अनलक्की नंबर – 4
मीन राशि (Pisces)
चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, लेकिन चंद्रमा-शनि का विष दोष मानसिक दबाव और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ा सकता है. हालांकि भद्र योग कई मामलों में राहत भी देगा.
करियर व बिजनेस: किसी बड़े लाभ के लालच में गलत निर्णय लेने से बचें. नए समझौते या निवेश सोच-समझकर करें.
परिवार व स्वास्थ्य: पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी. स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श लेने में देरी न करें.
शुभ/अशुभ: लक्की कलर – समुद्री हरा | लक्की नंबर – 2 | अनलक्की नंबर – 9
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