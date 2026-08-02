दतिया उपचुनाव: परिणाम से पहले कांग्रेस का एक्शन, राजेंद्र भारती को किया सस्पेंड

मध्य प्रदेश स्थित दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ कार्रवाई की है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है.

कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने 30 जुलाई को मतदान के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित वरिष्ठ नेताओं को लिखित शिकायत की थी. घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया था कि भारती ने चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया. शिकायत के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने निलंबन की कार्रवाई की.

एक पत्र में कहा गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंज़ूरी से, दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को तत्काल प्रभाव से इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है.

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सोमवार को दतिया उपचुनाव के परिणाम

बता दें दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार की सुबह से शुरू होगी. इस चुनाव में कांग्रेस और BJP दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं. 2023 में यह सीट हारने वाली BJP ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को किनारे करने के बाद आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा.मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो के जरिए प्रचार की कमान संभाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए.कांग्रेस ने 2023 में राजेंद्र भारती के जरिए जीती हुई सीट को बचाने के लिए घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया. घनश्याम सिंह को जीत दिलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जोर-शोर से प्रचार किया.

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत द्वारा 2 अप्रैल को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराए जाने और उन्हें तीन साल की सजा व 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई, जिसके बाद दतिया सीट खाली हो गई थी.