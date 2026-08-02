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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता

इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता

आग लगने के समय जहाज में 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. रविवार दोपहर तक कम से कम 225 लोगों को बचा लिया गया था. वहीं, लापता लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Aug 2026 04:32 PM (IST)
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इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास एक पैसेंजर जहाज में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई. 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इंडोनेशिया की रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक, आग लगने के समय जहाज में 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. रविवार दोपहर तक कम से कम 225 लोगों को बचा लिया गया था. वहीं, लापता लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. 

रेस्क्यू में किए गए कई जहाज तैनात

जानकारी के मुताबिक, यह जहाज पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर जा रहा था. तभी जावा के उत्तर पूर्वी तट के पास मदुरा द्वीप के पास इसमें आग लग गई. रेस्क्यू के लिए कई जहाज तैनात किए गए हैं. वहीं, अधिकारी आसपास के पानी में तलाशी अभियान चला रहे थे. जहाज पर सवार लोगों को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे. 

एक साल पहले भी हुई थी इसी तरह की घटना

फिलहाल आग की वजह का पता नहीं लगाया जा सका है. घटना इंडोनेशिया में साल भर पहले एक अन्य जहाज में लगी भयंकर आग के बाद सामने आई है. जुलाई 2025 में नॉर्थ सुलावेसी प्रांत के पास एक यात्री जहाज में आग लगी थी. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, लगभग 150 लोगों को बचाया गया था. उस जहाज का नाम KM बार्सिलोना 5 था. इसमें 280 लोग सवार थे.  19 जुलाई को राजधानी मनाडो के पास यह घटना हुई थी.

इंडोनेशिया में आम हैं, इस तरह के हादसे 

इससे पहले साल 2021 में टर्नेट से निकलने के कुछ समय बाद मोलुक्का सागर में केएम कार्या इंदाह में आग लगी थी. इससे यात्रियों और क्रू को पानी में कूदना पड़ा था. अधिकारियों और स्थानीय मछली पकड़ने वाले नावों की मदद से 22 बच्चों और 14 क्रू समेत 181 पैसेंजर को बचा लिया था. इंडोनेशिया में इस तरह के हादसे आम माने जाते हैं. यहा 17000 अधिक द्वीपों वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह देश है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Aug 2026 03:48 PM (IST)
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