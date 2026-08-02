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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Photography Tips: शिव मंदिर में ऐसे खिंचवाएं तस्वीरें, हर कोई करेगा तारीफ!

Sawan Photography Tips: शिव मंदिर में ऐसे खिंचवाएं तस्वीरें, हर कोई करेगा तारीफ!

Sawan Photography Tips: सावन में शिव मंदिर दर्शन के दौरान शानदार और इंस्टाग्राम-रेडी तस्वीरें कैसे क्लिक करें? जानिए सही कैमरा एंगल, नेचुरल लाइट, पोर्ट्रेट मोड और 5 आसान फोटोग्राफी टिप्स.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 02 Aug 2026 05:30 PM (IST)
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Sawan Photography Tips: सावन का महीना सिर्फ भगवान शिव की भक्ति और पूजा-अर्चना का ही नहीं, बल्कि आस्था के खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करने का भी समय होता है. हर साल लाखों श्रद्धालु शिव मंदिरों, ज्योतिर्लिंगों और धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं. 

ऐसे में कई लोग अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की यादों को सोशल मीडिया पर भी साझा करना चाहते हैं. लेकिन मंदिर में ली गई तस्वीरें तभी आकर्षक लगती हैं, जब उनमें श्रद्धा, सादगी और सही फोटोग्राफी का संतुलन दिखाई दे.

अगर आप भी इस सावन शिव मंदिर फ़ोटोग्राफ़ी, सावन फ़ोटोग्राफ़ी टिप्स, इंस्टाग्राम के लिए बेहतरीन फ़ोटो, शिव मंदिर की फ़ोटो और सावन फ़ोटो आइडियाज़ सर्च कर रहे हैं, तो ये 5 आसान टिप्स आपकी तस्वीरों को और भी शानदार बना सकते हैं.

1. सही कैमरा एंगल चुनें, फोटो दिखे नेचुरल(Balanced Camera Angle)

अच्छी फोटो की शुरुआत सही एंगल से होती है. शिव मंदिर में फोटो लेते समय कोशिश करें कि कैमरा थोड़ा साइड एंगल पर रहे. इससे तस्वीर अधिक नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाई देती है.

अगर आप सेल्फी ले रहे हैं, तो पूरी स्क्रीन पर सिर्फ अपना चेहरा भरने के बजाय बैकग्राउंड में मंदिर, शिवलिंग या मंदिर की वास्तुकला भी दिखाई दे. इससे तस्वीर सिर्फ एक सेल्फी नहीं बल्कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी भी बयां करेगी.

ध्यान रखें कि फोटो क्लिक करते समय अन्य श्रद्धालुओं की पूजा या दर्शन में किसी तरह की बाधा न आए. धार्मिक स्थानों की गरिमा बनाए रखना सबसे जरूरी है.


Sawan Photography Tips: शिव मंदिर में ऐसे खिंचवाएं तस्वीरें, हर कोई करेगा तारीफ!

2. सुबह की प्राकृतिक रोशनी बनाएगी फोटो को और खूबसूरत(Use Natural Morning Light)

फोटोग्राफी में रोशनी सबसे बड़ा रोल निभाती है. अगर संभव हो तो सुबह के समय मंदिर दर्शन की योजना बनाएं. सूर्योदय के बाद की सॉफ्ट नेचुरल लाइट को अक्सर गोल्डन आवर की रोशनी(Golden Hour Light) कहा जाता है, जो बिना किसी फिल्टर के भी तस्वीरों में शानदार चमक और स्पष्टता देती है.

इसके विपरीत दोपहर की तेज धूप में चेहरे पर हार्ड शैडो आ सकती है, जिससे फोटो उतनी आकर्षक नहीं लगती. वहीं बहुत कम रोशनी में तस्वीरें धुंधली या ग्रेनी हो सकती हैं.

अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट या रील्स के लिए फोटो ले रहे हैं, तो सुबह का समय सबसे बेहतर माना जाता है.

3. सादगी भरा एथनिक लुक आपकी तस्वीरों को देगा अलग पहचान(Simple Ethnic Look)

सावन और भगवान शिव की भक्ति सादगी से जुड़ी हुई है. इसलिए मंदिर दर्शन के दौरान बहुत अधिक ग्लैमरस या ओवर स्टाइलिश लुक अपनाने के बजाय सिंपल एथनिक ड्रेस पहनना बेहतर रहता है.

हरे, पीले, सफेद या हल्के पेस्टल रंगों के पारंपरिक कपड़े सावन के माहौल के साथ खूबसूरती से मेल खाते हैं. फोटो क्लिक करते समय जरूरत से ज्यादा पोज देने की बजाय हल्की मुस्कान और शांत भाव रखें.

ऐसी तस्वीरें अधिक वास्तविक लगती हैं और सोशल मीडिया पर भी लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं क्योंकि उनमें दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा का भाव नजर आता है.

4. कैमरा सेटिंग्स का सही इस्तेमाल करें(Smart Camera Settings)

महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है. आज के स्मार्टफोन भी शानदार तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं, बस कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

फोटो लेने से पहले कैमरे के लेंस को साफ जरूर करें. कई बार सिर्फ धूल या उंगलियों के निशान की वजह से तस्वीर की क्वालिटी खराब हो जाती है.

अगर मंदिर परिसर में भीड़ ज्यादा है, तो Portrait Mode का इस्तेमाल करें. इससे बैकग्राउंड हल्का ब्लर हो जाएगा और आपका विषय अधिक उभरकर दिखाई देगा.

साथ ही, यदि आपके फोन में HDR Mode उपलब्ध है, तो उसे ऑन रखें. इससे मंदिर की नक्काशी, रंग और रोशनी अधिक संतुलित दिखाई देती है.

5. कैंडिड और भक्ति भाव वाले शॉट्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं(Capture Candid Moments)

आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद वही तस्वीरें होती हैं, जो बनावटी न लगें.

इसलिए कैमरे की तरफ लगातार देखने की बजाय पूजा करते समय, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए या दीपक जलाते समय कैंडिड फोटो क्लिक करवाएं.

ऐसी तस्वीरों में आपकी वास्तविक भावनाएं दिखाई देती हैं और यही तस्वीरें इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक या रील्स पर लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित करती हैं.

लेकिन, किसी भी मंदिर में फोटो लेने से पहले वहां के नियमों की जानकारी जरूर लें. कई धार्मिक स्थलों के गर्भगृह या विशेष क्षेत्रों में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होती. ऐसे नियमों का सम्मान करना हर श्रद्धालु की जिम्मेदारी है.

सावन में फोटो क्लिक करते समय इन बातों का भी रखें ध्यान:

  • मंदिर के नियमों और फोटोग्राफी से जुड़े निर्देशों का पालन करें.
  • फ्लैश का उपयोग तभी करें जब उसकी अनुमति हो.
  • अन्य श्रद्धालुओं की निजता का सम्मान करें.
  • फोटो लेने के लिए पूजा या दर्शन में बाधा न डालें.
  • सोशल मीडिया के लिए फोटो लेते समय भी धार्मिक माहौल की गरिमा बनाए रखें.

यह भी पढ़े- Sawan 2026 Shiv Bhajan: इस सावन आपकी प्लेलिस्ट और रील्स में ज़रूर होने चाहिए ये 5 ट्रेंडिंग शिव भजन

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 02 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Shiv Temple Sawan 2026 Sawan Photography Tips Shiv Mandir Photos
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