कल्पनाशक्ति और अलग सोच: शुक्र-राहु की युति वाले बच्चे कल्पनाशील हो सकते हैं और चीजों को देखने का उनका नजरिया दूसरों से अलग हो सकता है. नई चीजें सीखने और अपनी पसंद के क्षेत्र में कुछ खास करने की इच्छा उनमें दिखाई दे सकती है.