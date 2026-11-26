यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अब चंद माह ही बचे हैं. इसी के मद्देनजर SCORE के सर्वे ने सभी को चौंकाया है. इस सर्वे के मुताबिक देश के सबसे बड़े राज्य 403 विधानसभा सीटें वाले प्रदेश में सपा-बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जबकि वोट परसेंटेज में सपा बीजेपी को मात देती नजर आ रही है.

सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी को 177–215 सीटें मिल सकती हैं तो वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी भी 160–202 तक सीटे जीत सकती है. राष्ट्रीय लोक दल (RLD) भी 10 सीटों पर बाजी मार सकती है. SBSP को 3-5 सीटें मिल सकती हैं AD (S) 5 सीटें जीत सकती है.

कांग्रेस को कितनी सीटें

निषाद (NISHAD) पार्टी 1-3 सीटें जीत सकती है. इन चुनावों की मानें तो सबसे बुरा हाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस (INC) का होने वाला है, जो मात्र 2 सीटें जीतती नजर आ रही है. मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (BSP) मात्र 1 सीट जीतती नजर आ रही है. तो वहीं JDL को 2 सीटें मिल सकती हैं.

वोट परसेंटेज में कौन आगे

वोट परसेंटेज में सपा नंबर वन नजर आ रही है. बीजेपी को 36.69% फीसदी वोट मिलने के आसार हैं तो वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टी सपा को 36.98% वोट मिलते नजर आ रहे हैं. सर्वे के मुताबकि भले ही मायावती की बीएसपी 1 सीट जीतती दिख रही हो लेकिन वोट परसेंटेज में मायावती प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही हैं, जिन्हें 11.45% वोट मिलने की संभावना है.

वोट परसेंटेज के मामले में कांग्रेस चौथे नंबर पर है, जिसे 7.67% फीसदी वोट मिलने की संभावना है. ASP(KR) को 2.54% वोट, AD(S) को 1.23% और RLD

को 1.15% मिलते दिख रहे हैं, जबकि SBSP को 0.8% और NISHAD को 0.51% वोट मिल सकते हैं. इसके अलावा JDL को 0.12% वोट और Others को 0.87% वोट मिलते दिख रहे हैं.

सीएम फेस की बात की जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 69.6% की रेटिंग के साथ पहले नबंर पर हैं तो वहीं अखिलेश यादव की रेटिंग 68.3% हैं.

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