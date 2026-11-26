Aaj Ka Kanya Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. कर्म और कार्यक्षेत्र के इस भाव में चंद्रमा की स्थिति यह संकेत दे रही है कि नैतिकता और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही आप करियर की बाधाओं को दूर कर पाएंगे, अन्यथा गलत कार्यों में रुचि नुकसान पहुंचा सकती है.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योग बन रहे हैं. इन शुभ योगों के प्रभाव से नए व्यापारियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, नौकरी में आपकी कार्ययोजनाओं की सराहना होगी और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग और साध्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से दशम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Small Fluctuations & New Business Growth)

कारोबारियों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. व्यापार में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका नहीं है और अंत में आपकी कामयाबी में वृद्धि ही होगी.

लेकिन, मानसिक उलझनों के कारण आप अपने ही व्यावसायिक फैसलों पर संदेह कर सकते हैं, जिससे कुछ निर्णय बदलने भी पड़ सकते हैं. वहीं, जो लोग हाल ही में नए बिजनेस में उतरे हैं, वे आज आसानी से आगे बढ़ेंगे और उन्हें कुछ उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होंगे.

करियर और नौकरी (Appreciation & Rational Decisions)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धि भरा रहेगा. अपनी बेहतरीन कार्ययोजनाओं और प्रबंधन के दम पर आप ऑफिस में सभी लोगों से प्रशंसा बटोरने में आगे रहेंगे. कार्यस्थल पर आपके प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई भी अहम फैसला लेते समय भावुक होने से बचें.

आज आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके बल पर आप कठिन से कठिन व्यावसायिक निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Open Communication & Family Responsibility)

दांपत्य और प्रेम जीवन में आज कुछ संवेदनशील विषयों पर बात करते समय आपको अपने पार्टनर के सामने थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो सकती है, फिर भी मन की बात खुलकर बोलने का प्रयास जरूर करें.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के कंधों पर आज घर-परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, इसलिए मानसिक रूप से खुद को पहले से तैयार रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और सक्रिय बना रहेगा.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, दशम भाव के चंद्रमा को बल देने और कार्यक्षेत्र में स्थिरता के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले या बेसन के लड्डू दान करने से मानसिक उलझनें दूर होती हैं और करियर में तरक्की के मार्ग खुलते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.