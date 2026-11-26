दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम को गलन बढ़ने लगी है और पारा गिरने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान (IMD) के अनुसार, राजधानी में आज गुरुवार (26 नवंबर) को मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है. सफदरजंग में बुधवार सुबह 06:30 IST पर सबसे कम विजिबिलिटी 1500 मीटर दर्ज की गई.

वहीं, बुधवार (25 नवंबर) के तापमान की बात करें तो शहर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.2, गाजियबाद का 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 231 दर्ज किया गया है. इस दौरान नमी का स्तर 35 से 93 प्रतिशत रहा और आनंद विहार में सबसे ज्यादा 357 AQI रिकॉर्ड किया गया.

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आज कैसा रहेगा तापमान?

विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (26 नवंबर) को सुबह ठिठुरन महसूस की गई. हालांकि, दिन के समय मौसम साफ रहने और तेज धुप का अनुमान है. आज शहर का न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. आज सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, जिसकी गति 5 से 10 किमी प्रति घंटे रहने का अनुमान है. हालांकि, दिन के समय हवा उत्तर दिशा से 10 से 15 किमी/घंटा की गति बहेगी. विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना नहीं है.

आज किन इलाकों का बुरा हाल?

CPCB के अनुसार, आज सुबह 6 बजे राजधानी का औसत AQI 224 दर्ज किया गया है. राजधानी के कुछ इलाकों में AQI 300 के पार है, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI आनंद विहार का है, जोकि 331 है.

आनंद विहार: 332

डीटीयू (DTU): 309

नॉर्थ कैंपस (डीयू): 302

पूसा: 295

आईटीओ (ITO): 294

बुराड़ी क्रॉसिंग: 290

सिरीफोर्ट: 282

बुराड़ी: 272

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही.

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