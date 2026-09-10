नीच राशि में जाएंगे मंगल, 18 सितंबर से इन राशियों की बढ़ेगी हर कदम पर मुश्किलें

मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस दौरान आपकी बातों का असर दूसरों पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए वाणी में संयम रखना जरूरी होगा. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं. सेहत के मामले में भी लापरवाही न करें और खान-पान को व्यवस्थित रखें.