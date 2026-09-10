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नीच राशि में जाएंगे मंगल, 18 सितंबर से इन राशियों की बढ़ेगी हर कदम पर मुश्किलें
Mangal Gochar 2026: मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में जाएंगे. जो 12 नवंबर तक इस राशि में विराजमान रहेंगे. मंगल का ये गोचर 3 राशियों की मुसीबतें बढ़ा सकता है. देखें किन मामलों में सावधान रहना होगा.
मंगल गोचर 2026
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Published at : 10 Sep 2026 06:29 PM (IST)
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