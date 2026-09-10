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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरनीच राशि में जाएंगे मंगल, 18 सितंबर से इन राशियों की बढ़ेगी हर कदम पर मुश्किलें

नीच राशि में जाएंगे मंगल, 18 सितंबर से इन राशियों की बढ़ेगी हर कदम पर मुश्किलें

Mangal Gochar 2026: मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में जाएंगे. जो 12 नवंबर तक इस राशि में विराजमान रहेंगे. मंगल का ये गोचर 3 राशियों की मुसीबतें बढ़ा सकता है. देखें किन मामलों में सावधान रहना होगा.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 10 Sep 2026 06:29 PM (IST)
Mangal Gochar 2026: मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में जाएंगे. जो 12 नवंबर तक इस राशि में विराजमान रहेंगे. मंगल का ये गोचर 3 राशियों की मुसीबतें बढ़ा सकता है. देखें किन मामलों में सावधान रहना होगा.

मंगल गोचर 2026

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मंगल जब कर्क राशि में आता है तो इंसान के जोश और भावनाओं के बीच टकराव बढ़ सकता है जैसे गुस्सा जल्दी आना, भावनाओं में आकर फैसला लेना,छोटी बातों पर परिवार से मतभेद होना, फोकस डायवर्ट होने जैसी समस्याएं बढ़ जाती है.
मंगल जब कर्क राशि में आता है तो इंसान के जोश और भावनाओं के बीच टकराव बढ़ सकता है जैसे गुस्सा जल्दी आना, भावनाओं में आकर फैसला लेना,छोटी बातों पर परिवार से मतभेद होना, फोकस डायवर्ट होने जैसी समस्याएं बढ़ जाती है.
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मंगल 18 सितंबर 2026 को अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करेंगे ऐसे में मिथुन, धनु और सिंह राशि वालों पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा.
मंगल 18 सितंबर 2026 को अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करेंगे ऐसे में मिथुन, धनु और सिंह राशि वालों पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा.
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धनु राशि वालों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा. वाहन चलाते समय सतर्क रहें और मशीनरी से जुड़े काम में जल्दबाजी न करें. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी रणनीति सोच-समझकर बनाएं. पैसों से जुड़े फैसलों में अतिरिक्त सावधानी रखना लाभकारी रहेगा.
धनु राशि वालों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा. वाहन चलाते समय सतर्क रहें और मशीनरी से जुड़े काम में जल्दबाजी न करें. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी रणनीति सोच-समझकर बनाएं. पैसों से जुड़े फैसलों में अतिरिक्त सावधानी रखना लाभकारी रहेगा.
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सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर खर्चों को बढ़ा सकता है. घर या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. विवादों से दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नए काम की शुरुआत करने से पहले उससे जुड़े हर पहलू की अच्छी तरह जांच कर लें.
सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर खर्चों को बढ़ा सकता है. घर या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. विवादों से दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नए काम की शुरुआत करने से पहले उससे जुड़े हर पहलू की अच्छी तरह जांच कर लें.
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मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस दौरान आपकी बातों का असर दूसरों पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए वाणी में संयम रखना जरूरी होगा. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं. सेहत के मामले में भी लापरवाही न करें और खान-पान को व्यवस्थित रखें.
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस दौरान आपकी बातों का असर दूसरों पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए वाणी में संयम रखना जरूरी होगा. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं. सेहत के मामले में भी लापरवाही न करें और खान-पान को व्यवस्थित रखें.
Published at : 10 Sep 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Mars Transit Mangal Gochar 2026 Neech Bhang Rajyog

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