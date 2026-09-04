Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोबुध का बड़ा गोचर, 7 सितंबर 2026 से बदल जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, नौकरी में प्रमोशन और नई डील के मजबूत योग

बुध का बड़ा गोचर, 7 सितंबर 2026 से बदल जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, नौकरी में प्रमोशन और नई डील के मजबूत योग

Budh Gochar 2026: 7 सितंबर 2026 को बुध स्वराशि कन्या में करेंगे गोचर. मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ और करियर में तरक्की. जानें किन सेक्टर्स को होगा बड़ा फायदा.

Written By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 04 Sep 2026 12:27 PM (IST)
Budh Gochar 2026: 7 सितंबर 2026 को बुध स्वराशि कन्या में करेंगे गोचर. मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ और करियर में तरक्की. जानें किन सेक्टर्स को होगा बड़ा फायदा.

बुध गोचर 2026

1/6
वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राशि परिवर्तन का सीधा असर जातकों की आर्थिक स्थिति, सोच और करियर पर पड़ता है. इसी कड़ी में 7 सितंबर 2026 को बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक 'बुध देव' अपनी प्रिय और उच्च राशि कन्या में गोचर करने जा रहे हैं. जन्माष्टमी के फौरन बाद होने वाला यह बदलाव बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में आकर बेहद मजबूत स्थिति में होंगे. इस राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा फायदा 4 चुनिंदा राशियों को मिलने वाला है.
वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राशि परिवर्तन का सीधा असर जातकों की आर्थिक स्थिति, सोच और करियर पर पड़ता है. इसी कड़ी में 7 सितंबर 2026 को बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक 'बुध देव' अपनी प्रिय और उच्च राशि कन्या में गोचर करने जा रहे हैं. जन्माष्टमी के फौरन बाद होने वाला यह बदलाव बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में आकर बेहद मजबूत स्थिति में होंगे. इस राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा फायदा 4 चुनिंदा राशियों को मिलने वाला है.
2/6
मेष राशि के कामकाजी लोगों के लिए यह समय शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीके और बातचीत की शैली से सीनियर अधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे मनचाहे ट्रांसफर या प्रमोशन की राह आसान होगी. अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं, तो इस दौरान किए गए इंटरव्यू सफल रह सकते हैं. व्यापारियों को किसी बड़े सौदे या नए क्लाइंट से उम्मीद से ज्यादा धन लाभ हो सकता है.
मेष राशि के कामकाजी लोगों के लिए यह समय शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीके और बातचीत की शैली से सीनियर अधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे मनचाहे ट्रांसफर या प्रमोशन की राह आसान होगी. अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं, तो इस दौरान किए गए इंटरव्यू सफल रह सकते हैं. व्यापारियों को किसी बड़े सौदे या नए क्लाइंट से उम्मीद से ज्यादा धन लाभ हो सकता है.
3/6
कन्या राशि बढ़ेगा आत्मविश्वास, युवाओं को मिलेंगे नए अवसर. बुध आपकी ही राशि में आ रहे हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे तगड़ा असर कन्या राशि वालों पर ही दिखेगा. समाज और ऑफिस में आपके निर्णयों की तारीफ होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. लंबे समय से अटके इंटरव्यू क्लियर हो सकते हैं और नई नौकरी का ऑफर लेटर मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का फोकस बढ़ेगा, जिससे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना तेज होगी.
कन्या राशि बढ़ेगा आत्मविश्वास, युवाओं को मिलेंगे नए अवसर. बुध आपकी ही राशि में आ रहे हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे तगड़ा असर कन्या राशि वालों पर ही दिखेगा. समाज और ऑफिस में आपके निर्णयों की तारीफ होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. लंबे समय से अटके इंटरव्यू क्लियर हो सकते हैं और नई नौकरी का ऑफर लेटर मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का फोकस बढ़ेगा, जिससे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना तेज होगी.
4/6
तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आएगा. अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोई प्रोजेक्ट बजट की कमी से रुका था, तो वह काम फिर से शुरू हो जाएगा. अगर आप नया घर, जमीन या गाड़ी खरीदने का मन बना रहे थे, तो बात पक्की हो सकती है. बस ध्यान रखें कि किसी भी बड़े एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से पहले कागजात ध्यान से पढ़ लें.
तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आएगा. अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोई प्रोजेक्ट बजट की कमी से रुका था, तो वह काम फिर से शुरू हो जाएगा. अगर आप नया घर, जमीन या गाड़ी खरीदने का मन बना रहे थे, तो बात पक्की हो सकती है. बस ध्यान रखें कि किसी भी बड़े एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से पहले कागजात ध्यान से पढ़ लें.
5/6
कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. पुराने निवेश, शेयर या पैतृक संपत्ति से अचानक वित्तीय फायदा होने के योग हैं. अगर आप किसी विदेशी कंपनी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं, तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. कामकाज में तेजी आने से बैंक बैलेंस सुधरेगा और परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा.
कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. पुराने निवेश, शेयर या पैतृक संपत्ति से अचानक वित्तीय फायदा होने के योग हैं. अगर आप किसी विदेशी कंपनी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं, तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. कामकाज में तेजी आने से बैंक बैलेंस सुधरेगा और परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा.
6/6
इन सेक्टर्स से जुड़े लोगों की चमकेगी किस्मत, बुध तर्क, संवाद और गणित के स्वामी हैं. ऐसे में मीडिया, पीआर, राइटिंग, बैंकिंग, शेयर मार्केट, सीए और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए 7 सितंबर के बाद का समय तेजी से आगे बढ़ने का मौका देगा. आपके सही फैसले और बोलने की कला आपको प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे रखेगी.
इन सेक्टर्स से जुड़े लोगों की चमकेगी किस्मत, बुध तर्क, संवाद और गणित के स्वामी हैं. ऐसे में मीडिया, पीआर, राइटिंग, बैंकिंग, शेयर मार्केट, सीए और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए 7 सितंबर के बाद का समय तेजी से आगे बढ़ने का मौका देगा. आपके सही फैसले और बोलने की कला आपको प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे रखेगी.
Published at : 04 Sep 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Budh Gochar 2026 Krishna Janmashtami 2026 Planetary Transit 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Laddu Gopal Puja Muhurt: आज मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव, निशिता काल में इस समय करें लड्डू गोपाल की पूजा; जानें सही मुहूर्त और विधि
आज मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव, निशिता काल में इस समय करें लड्डू गोपाल की पूजा; जानें सही मुहूर्त और विधि
धर्म
सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है 'हनुमान अंश' का आखिरी सीन? मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान दिखा यह अद्भुत नजारा
सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है 'हनुमान अंश' का आखिरी सीन? मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान दिखा यह अद्भुत नजारा
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: कान्हा के जन्मोत्सव पर किसके घर आएगी अच्छी खबर? पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर काम, खर्च और रिश्तों में कौन संभले? जानें मेष से मीन तक, आज का राशिफल
धर्म
Tula Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 8वें चंद्रमा से यात्रा में बरतें सावधानी, जल्दबाजी के फैसलों से बचें तुला राशि वाले
Tula Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 8वें चंद्रमा से यात्रा में बरतें सावधानी, जल्दबाजी के फैसलों से बचें तुला राशि वाले
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जातिगत गणित बनाम ‘योगी ब्रांड’, UP के चुनावी रण से जुड़ा यक्ष प्रश्न
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत को जितना चाहिए उतना तेल देंगे', रूस का बयान सुनकर चिढ़ जाएंगे ट्रंप
'भारत को जितना चाहिए उतना तेल देंगे', रूस का बयान सुनकर चिढ़ जाएंगे ट्रंप
दिल्ली NCR
निशु आजाद vs स्वतंत्र भारद्वाज: दिल्ली पुलिस कहां फंसी? नई FIR से लेकर चार्जशीट तक, कदम कदम पर सवाल
निशु आजाद vs स्वतंत्र भारद्वाज: दिल्ली पुलिस कहां फंसी? नई FIR से लेकर चार्जशीट तक, कदम कदम पर सवाल
क्रिकेट
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
विश्व
'...ठीक है', नेपाल बाढ़ के 9 दिनों बाद मलबे से जिंदा निकले 2 लोग, सुनाई दे रहीं और आवाजें
'...ठीक है', नेपाल बाढ़ के 9 दिनों बाद मलबे से जिंदा निकले 2 लोग
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget