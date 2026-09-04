वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राशि परिवर्तन का सीधा असर जातकों की आर्थिक स्थिति, सोच और करियर पर पड़ता है. इसी कड़ी में 7 सितंबर 2026 को बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक 'बुध देव' अपनी प्रिय और उच्च राशि कन्या में गोचर करने जा रहे हैं. जन्माष्टमी के फौरन बाद होने वाला यह बदलाव बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में आकर बेहद मजबूत स्थिति में होंगे. इस राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा फायदा 4 चुनिंदा राशियों को मिलने वाला है.