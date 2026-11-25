वैभव सूर्यवंशी ने बीते मंगलवार (24 नवंबर) को इंडिया-ए के लिए खेलते हुए दोहरा शतक लगाया था. राइजिंग स्टार एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच में वैभव ने सिर्फ 52 गेंद में डबल सेंचुरी पूरी कर ली थी. यह लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक बन गया था. इस दमदार पारी के बाद वैभव ने बताया कि टीम इंडिया के लिए टेस्ट और वनडे खेलने के लिए भी तैयार हैं.

फिलहाल वैभव भारत की सीनियर टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेल रहे हैं. उन्होंने बाकी फॉर्मेट में भी खेलने की इच्छा जाहिर की है. BCCI की एक वीडियो में वैभव ने बताया कि वह हालात के हिसाब से अपना खेल बदल सकते हैं.

वैभव ने कहा, "आईपीएल के बाद भी मैंने अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि मैं तीनों फॉर्मेट में खेल सकता हूं. मैं हालात के हिसाब से अपने खेल को बदल सकता हूं और उस पर मेरा अच्छा काबू है."

बड़ी पारी खेलने का था प्लान

वैभव ने अपने दोहरे शतक को लेकर बात करते हुए कहा, "पिछले दो मैचों में भी मैं उसी तरह खेलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं लंबे फॉर्मेट के लिहाज से बड़ी पारी खेलना चाहता था. लेकिन जब मैंने विकेट देखा, तो लगा कि इससे गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी. गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी ताकत पर भरोसा किया."

वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय करियर

वैभव ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 10 टी20 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 10 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 29.50 की औसत और 185.53 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 295 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा. अब देखना दिलचस्प होगा कि वैभव को टीम इंडिया के लिए बाकी दोनों फॉर्मेट यानी टेस्ट और वनडे खेलने को कब मिलता है.

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