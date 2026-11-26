राजनीति और संसद की कार्यवाही को अक्सर गंभीर बहसों, औपचारिकताओं और सख्त नियमों के लिए जाना जाता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की संसद से एक ऐसा बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया है. 25 नवंबर 2026 को सीनेट की कार्यवाही के दौरान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निर्दलीय सीनेटर फातिमा पेमैन अपनी छह महीने की बेटी आलिया को सीने से लगाए सदन को संबोधित करती नजर आईं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि फातिमा पेमैन डिस्पैच बॉक्स के पास खड़ी होकर साथी सांसदों से बात कर रही हैं और प्रस्ताव रख रही हैं, जबकि उनकी नन्हीं बेटी आलिया सुरक्षित रूप से उनकी गोद में समाई हुई है. कामकाजी मां की जिम्मेदारियों और मातृत्व के इस खूबसूरत संगम को देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

पीछे बैठी सीनेटर ने बच्ची के साथ खेली 'पीकाबू'

संसद की इस कार्यवाही का एक और बेहद प्यारा पल कैमरे में कैद हुआ, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. फातिमा के ठीक पीछे बैठीं निर्दलीय सीनेटर लिडिया थोर्प नन्हीं आलिया के साथ मस्ती करती और उसे 'पीकाबू' खिलाती नजर आईं. गंभीर संसदीय माहौल के बीच इस नन्हीं मेहमान की शरारतों और इस प्यारे पल ने पूरे दृश्य को बेहद हल्का और खुशनुमा बना दिया.

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इतिहास रच चुकी हैं फातिमा पेमैन, नियमों में भी है सहूलियत

बता दें कि फातिमा पेमैन ऑस्ट्रेलियाई संसद में रहते हुए मां बनने वाली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पहली सीनेटर बनकर इतिहास रच चुकी हैं. वह पहले भी अपनी बेटी को सीनेट चेंबर में ला चुकी हैं और इसके जरिए मातृत्व, प्रसव के बाद की रिकवरी और काम पर लौटने की वास्तविकताओं पर खुलकर अपनी बात रखती रही हैं. ऑस्ट्रेलिया के संसदीय नियमों के तहत सांसदों को कार्यवाही के दौरान अपने शिशुओं की संक्षिप्त देखभाल और स्तनपान कराने की अनुमति है, ताकि माता-पिता अपने बच्चों से अलग हुए बिना संसदीय कामकाज में हिस्सा ले सकें.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स लुटा रहे प्यार

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में इस खूबसूरत पल पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "यह वीडियो दिखाता है कि एक मां अपनी जिम्मेदारी और करियर दोनों को कितनी खूबसूरती से संभाल सकती है, बेहद प्यारा पल." दूसरे यूजर ने मस्ती भरे अंदाज में कमेंट किया, "संसद के गंभीर माहौल में पीछे बैठी सीनेटर का बच्ची के साथ पीकाबू खेलना, इस वीडियो की सबसे क्यूट बात यही है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "नन्हीं आलिया तो संसद की सबसे प्यारी और बेफिक्र मेहमान लग रही हैं, दिल छू लेने वाला वीडियो है."

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