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26 सितंबर 2026 से 40 दिनों तक महासंयोग, तुला में बुध गोचर से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, क्या आपकी राशि शामिल है?
तुला में लक्ष्मी नारायण योग: बुध-शुक्र की युति से मेष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु व कुंभ राशि वालों को करियर में बंपर उछाल मिलेगा. नई नौकरी के ऑफर और तगड़े सैलरी हाइक के मजबूत संकेत हैं.
तुला राशि में बुध का गोचर
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Published at : 23 Sep 2026 11:31 AM (IST)
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तुला में लक्ष्मी नारायण योग का असर, इन राशियों को मिलेगी मनचाही नौकरी, सैलरी हाइक के मजबूत संकेत
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