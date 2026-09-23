ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का सीधा असर व्यक्ति के करियर, आमदनी और मान-सम्मान पर पड़ता है. 26 सितंबर को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, जहां पहले से ही धन और विलासिता के दाता शुक्र विराजमान हैं. दोनों शुभ ग्रहों के मिलने से अत्यंत फलदायी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा. भाद्रपद पूर्णिमा (प्रोष्ठपदी पूर्णिमा) के शुभ दिन बनने वाला यह योग अगले 40 दिनों तक कई राशियों के जीवन में करियर और आर्थिक मोर्चे पर जबर्दस्त उछाल लेकर आने वाला है.