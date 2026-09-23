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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रो26 सितंबर 2026 से 40 दिनों तक महासंयोग, तुला में बुध गोचर से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, क्या आपकी राशि शामिल है?

26 सितंबर 2026 से 40 दिनों तक महासंयोग, तुला में बुध गोचर से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, क्या आपकी राशि शामिल है?

तुला में लक्ष्मी नारायण योग: बुध-शुक्र की युति से मेष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु व कुंभ राशि वालों को करियर में बंपर उछाल मिलेगा. नई नौकरी के ऑफर और तगड़े सैलरी हाइक के मजबूत संकेत हैं.

Written By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 23 Sep 2026 11:31 AM (IST)
तुला में लक्ष्मी नारायण योग: बुध-शुक्र की युति से मेष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु व कुंभ राशि वालों को करियर में बंपर उछाल मिलेगा. नई नौकरी के ऑफर और तगड़े सैलरी हाइक के मजबूत संकेत हैं.

तुला राशि में बुध का गोचर

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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का सीधा असर व्यक्ति के करियर, आमदनी और मान-सम्मान पर पड़ता है. 26 सितंबर को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, जहां पहले से ही धन और विलासिता के दाता शुक्र विराजमान हैं. दोनों शुभ ग्रहों के मिलने से अत्यंत फलदायी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा. भाद्रपद पूर्णिमा (प्रोष्ठपदी पूर्णिमा) के शुभ दिन बनने वाला यह योग अगले 40 दिनों तक कई राशियों के जीवन में करियर और आर्थिक मोर्चे पर जबर्दस्त उछाल लेकर आने वाला है.
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का सीधा असर व्यक्ति के करियर, आमदनी और मान-सम्मान पर पड़ता है. 26 सितंबर को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, जहां पहले से ही धन और विलासिता के दाता शुक्र विराजमान हैं. दोनों शुभ ग्रहों के मिलने से अत्यंत फलदायी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा. भाद्रपद पूर्णिमा (प्रोष्ठपदी पूर्णिमा) के शुभ दिन बनने वाला यह योग अगले 40 दिनों तक कई राशियों के जीवन में करियर और आर्थिक मोर्चे पर जबर्दस्त उछाल लेकर आने वाला है.
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मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर सातवें भाव में सक्रिय रहेगा, जिससे साझेदारी और नए अनुबंधों में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे लंबे समय से रुकी पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे. अगर आप वाहन या संपत्ति में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह अवधि वित्तीय दृष्टिकोण से बेहद मजबूत साबित होगी.
मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर सातवें भाव में सक्रिय रहेगा, जिससे साझेदारी और नए अनुबंधों में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे लंबे समय से रुकी पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे. अगर आप वाहन या संपत्ति में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह अवधि वित्तीय दृष्टिकोण से बेहद मजबूत साबित होगी.
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मिथुन राशि के लिए राशि स्वामी बुध का पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठना करियर में नए मोड़ का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता की सराहना होगी और मनचाही नौकरी के ऑफर मिलने के प्रबल आसार हैं. इसके साथ ही, पूर्व में किए गए प्रयासों का फल अब सैलरी हाइक और इंसेंटिव के रूप में दिखाई देगा, जिससे आपकी बचत में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.
मिथुन राशि के लिए राशि स्वामी बुध का पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठना करियर में नए मोड़ का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता की सराहना होगी और मनचाही नौकरी के ऑफर मिलने के प्रबल आसार हैं. इसके साथ ही, पूर्व में किए गए प्रयासों का फल अब सैलरी हाइक और इंसेंटिव के रूप में दिखाई देगा, जिससे आपकी बचत में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.
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कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर धन भाव (द्वितीय भाव) में होगा, जो सीधे तौर पर बैंक बैलेंस में इजाफे का संकेत है. जो लोग जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इस दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों या बड़े संस्थानों से आकर्षक पैकेज के साथ नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने संचित धन को सही दिशा में निवेश करने में सफल रहेंगे.
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर धन भाव (द्वितीय भाव) में होगा, जो सीधे तौर पर बैंक बैलेंस में इजाफे का संकेत है. जो लोग जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इस दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों या बड़े संस्थानों से आकर्षक पैकेज के साथ नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने संचित धन को सही दिशा में निवेश करने में सफल रहेंगे.
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तुला राशि के लग्न भाव में बन रहा लक्ष्मी नारायण योग इस राशि के लोगों के व्यक्तित्व में नया निखार लाएगा. ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता के दम पर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. व्यापार और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को नई डील्स से तगड़ा मुनाफा होगा, वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए इंक्रीमेंट और बोनस के योग साफ दिखाई दे रहे हैं.
तुला राशि के लग्न भाव में बन रहा लक्ष्मी नारायण योग इस राशि के लोगों के व्यक्तित्व में नया निखार लाएगा. ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता के दम पर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. व्यापार और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को नई डील्स से तगड़ा मुनाफा होगा, वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए इंक्रीमेंट और बोनस के योग साफ दिखाई दे रहे हैं.
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धनु राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र की युति ग्यारहवें भाव यानी लाभ भाव में बनने जा रही है, जो आर्थिक समृद्धि का मुख्य केंद्र है. इस दौरान आय के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे और सरकारी या बड़े निजी क्षेत्र से जुड़े अटके हुए काम पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, जिससे मनचाही सैलरी ग्रोथ और पदोन्नति का सपना पूरा हो सकता है.
धनु राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र की युति ग्यारहवें भाव यानी लाभ भाव में बनने जा रही है, जो आर्थिक समृद्धि का मुख्य केंद्र है. इस दौरान आय के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे और सरकारी या बड़े निजी क्षेत्र से जुड़े अटके हुए काम पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, जिससे मनचाही सैलरी ग्रोथ और पदोन्नति का सपना पूरा हो सकता है.
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कुंभ राशि के लिए यह योग नवम यानी भाग्य भाव में सक्रिय रहेगा, जो करियर में अचानक सकारात्मक बदलाव लाएगा. तकनीकी ज्ञान, अनुभव और पुराने संपर्कों के दम पर आप कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, नई जॉब के लिए किए गए इंटरव्यू सफल होंगे और लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन की सूचना मिल सकती है.
कुंभ राशि के लिए यह योग नवम यानी भाग्य भाव में सक्रिय रहेगा, जो करियर में अचानक सकारात्मक बदलाव लाएगा. तकनीकी ज्ञान, अनुभव और पुराने संपर्कों के दम पर आप कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, नई जॉब के लिए किए गए इंटरव्यू सफल होंगे और लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन की सूचना मिल सकती है.
Published at : 23 Sep 2026 11:31 AM (IST)
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