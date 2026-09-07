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18 सितंबर को मंगल बनाएंगे नीचभंग राजयोग, क्या है ये योग, 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट
18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क में गोचर करेंगे. इससे नीचभंग राजयोग बनेगा, नाम से भले ही ये शुभ न लगे लेकिन इस बार गुरु-मंगल की युति से कुछ राशियों को इसका लाभ मिलेगा.
मंगल गोचर 2026
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Published at : 07 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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एबीपी लाइव डेस्क
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