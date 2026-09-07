18 सितंबर को मंगल बनाएंगे नीचभंग राजयोग, क्या है ये योग, 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट

नीचभंग राजयोग कब बनता है - जब ग्रह अपनी नीच राशि में विराजमान होता है बुरा प्रभाव पड़ता है लेकिन कई बार कोई ग्रह नीच राशि में इस तरह से बैठता है कि उसकी नीच की अवस्था खत्म हो जाती है और ग्रह प्रबल राजयोग बनकर शुभ फल प्रदान करने लगता है. 18 सितंबर को मंगल अपनी नीच राशि कर्क में जाएंगे, यहां पहले से ही गुरु बैंठें हैं इसलिए इसका नीचत्व भंग हो जाएगा, और ये शुभता प्रदान करेगा.