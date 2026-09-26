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2026 में दूसरी बार गुरु का गोचर, किन राशियों के खुलने वाले हैं भाग्य

Guru Gochar October 2026: 31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इस साल ये गुरु की दूसरा ग्रह गोचर, गुरु जब राशि बदलते हैं तो कुछ राशियों का सोया भाग्य बदल उठता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 26 Sep 2026 05:38 AM (IST)
Guru Gochar October 2026: 31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इस साल ये गुरु की दूसरा ग्रह गोचर, गुरु जब राशि बदलते हैं तो कुछ राशियों का सोया भाग्य बदल उठता है.

गुरु गोचर 2026

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गुरु इस साल एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, लेकिन अक्टूबर 2026 में गुरु दूसरी बार गोचर कर रहे हैं. गुरु ग्रह का मेष, तुला, सिंह और कर्क राशि वालों के लिए सबसे फलदायी साबित होगा.
गुरु इस साल एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, लेकिन अक्टूबर 2026 में गुरु दूसरी बार गोचर कर रहे हैं. गुरु ग्रह का मेष, तुला, सिंह और कर्क राशि वालों के लिए सबसे फलदायी साबित होगा.
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कर्क राशि वालों के लिए गुरु दूसरे भाव में आएंगे. यह भाव धन, वाणी और पारिवारिक मामलों से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं. कामकाज में आपकी बात और निर्णय क्षमता को महत्व मिलने की संभावना है.
कर्क राशि वालों के लिए गुरु दूसरे भाव में आएंगे. यह भाव धन, वाणी और पारिवारिक मामलों से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं. कामकाज में आपकी बात और निर्णय क्षमता को महत्व मिलने की संभावना है.
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तुला राशि के लिए गुरु का गोचर लाभ भाव यानी 11वें भाव में माना जाएगा. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और पुराने प्रयासों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े अवसर महत्वपूर्ण रहेंगे. किसी अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह और सहयोग से करियर में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है.
तुला राशि के लिए गुरु का गोचर लाभ भाव यानी 11वें भाव में माना जाएगा. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और पुराने प्रयासों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े अवसर महत्वपूर्ण रहेंगे. किसी अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह और सहयोग से करियर में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है.
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गुरु का गोचर मेष राशि से पांचवें भाव में होगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम में नई जिम्मेदारियां या आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी नए अवसर सामने आने की संभावना है. वाहन या सुख-सुविधा से जुड़ी कोई इच्छा पूरी होने के योग बन सकते हैं.
गुरु का गोचर मेष राशि से पांचवें भाव में होगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम में नई जिम्मेदारियां या आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी नए अवसर सामने आने की संभावना है. वाहन या सुख-सुविधा से जुड़ी कोई इच्छा पूरी होने के योग बन सकते हैं.
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सिंह राशि में गुरु का आगमन स्वयं आपकी राशि में होगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इससे आत्मविश्वास, सीखने की इच्छा और भविष्य को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है. करियर में नई दिशा तलाश रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं. हालांकि बड़े फैसले लेते समय केवल उत्साह के बजाय व्यावहारिक पक्ष पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा.
सिंह राशि में गुरु का आगमन स्वयं आपकी राशि में होगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इससे आत्मविश्वास, सीखने की इच्छा और भविष्य को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है. करियर में नई दिशा तलाश रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं. हालांकि बड़े फैसले लेते समय केवल उत्साह के बजाय व्यावहारिक पक्ष पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा.
Published at : 26 Sep 2026 05:38 AM (IST)
Tags :
Guru Gochar 2026 Jupiter Transit 2026

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