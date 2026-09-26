2026 में दूसरी बार गुरु का गोचर, किन राशियों के खुलने वाले हैं भाग्य

गुरु का गोचर मेष राशि से पांचवें भाव में होगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम में नई जिम्मेदारियां या आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी नए अवसर सामने आने की संभावना है. वाहन या सुख-सुविधा से जुड़ी कोई इच्छा पूरी होने के योग बन सकते हैं.