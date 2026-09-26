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2026 में दूसरी बार गुरु का गोचर, किन राशियों के खुलने वाले हैं भाग्य
Guru Gochar October 2026: 31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इस साल ये गुरु की दूसरा ग्रह गोचर, गुरु जब राशि बदलते हैं तो कुछ राशियों का सोया भाग्य बदल उठता है.
गुरु गोचर 2026
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Published at : 26 Sep 2026 05:38 AM (IST)
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