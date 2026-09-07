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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोमंगल-शनि के केंद्र योग से बढ़ सकती है बेचैनी! मेष समेत इन 4 राशियों के करियर में आएगा बड़ा मोड़, रहें सतर्क

मंगल-शनि के केंद्र योग से बढ़ सकती है बेचैनी! मेष समेत इन 4 राशियों के करियर में आएगा बड़ा मोड़, रहें सतर्क

मंगल-शनि के केंद्र योग से मचेगी हलचल! मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों का पलटेगा भाग्य. तनाव के बीच मिलेंगे तरक्की और धन लाभ के बड़े अवसर. जानें उपाय और राशिफल.

Written By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 07 Sep 2026 07:34 AM (IST)
मंगल-शनि के केंद्र योग से मचेगी हलचल! मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों का पलटेगा भाग्य. तनाव के बीच मिलेंगे तरक्की और धन लाभ के बड़े अवसर. जानें उपाय और राशिफल.

मंगल शनि केंद्र योग

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ग्रहों की तनातनी के बीच बनने जा रहा है खास संयोग, ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और उनकी दृष्टियां अक्सर जिंदगी की दिशा बदल देती हैं. इस समय ग्रहों के सेनापति मंगल और कर्मफल दाता शनि के बीच बना 'केंद्र योग' (90 डिग्री का दृष्टि संबंध) जबरदस्त हलचल पैदा कर रहा है. अग्नि तत्व के प्रतीक मंगल और अनुशासन व ठंडक के कारक शनि का यह आमना-सामना यूं तो काफी उग्र और तनावपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह टकराव हर किसी के लिए नुकसानदेह नहीं रहेगा. कुछ चुनिंदा राशियों के लिए यह दबाव ही कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है.
ग्रहों की तनातनी के बीच बनने जा रहा है खास संयोग, ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और उनकी दृष्टियां अक्सर जिंदगी की दिशा बदल देती हैं. इस समय ग्रहों के सेनापति मंगल और कर्मफल दाता शनि के बीच बना 'केंद्र योग' (90 डिग्री का दृष्टि संबंध) जबरदस्त हलचल पैदा कर रहा है. अग्नि तत्व के प्रतीक मंगल और अनुशासन व ठंडक के कारक शनि का यह आमना-सामना यूं तो काफी उग्र और तनावपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह टकराव हर किसी के लिए नुकसानदेह नहीं रहेगा. कुछ चुनिंदा राशियों के लिए यह दबाव ही कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है.
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आखिर क्या है मंगल-शनि का यह केंद्र संबंध? आकाश मंडल में जब दो प्रभावशाली ग्रह एक-दूसरे से चतुर्थ और दशम भाव (4/10 अक्ष) की स्थिति में आते हैं, तो उसे केंद्र दृष्टि संबंध कहा जाता है. चूंकि मंगल जल्दबाजी, पराक्रम और ऊर्जा का रूप हैं, वहीं शनि धैर्य और सीमाओं की सीख देते हैं, ऐसे में दोनों का तालमेल स्वभाविक तौर पर वातावरण में भारी तनाव पैदा करता है. हालांकि, जिन जातकों की कुंडली में मंगल या शनि मजबूत स्थिति में बैठे हैं, वे इस दबाव से घबराने के बजाय इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील कर लेंगे.
आखिर क्या है मंगल-शनि का यह केंद्र संबंध? आकाश मंडल में जब दो प्रभावशाली ग्रह एक-दूसरे से चतुर्थ और दशम भाव (4/10 अक्ष) की स्थिति में आते हैं, तो उसे केंद्र दृष्टि संबंध कहा जाता है. चूंकि मंगल जल्दबाजी, पराक्रम और ऊर्जा का रूप हैं, वहीं शनि धैर्य और सीमाओं की सीख देते हैं, ऐसे में दोनों का तालमेल स्वभाविक तौर पर वातावरण में भारी तनाव पैदा करता है. हालांकि, जिन जातकों की कुंडली में मंगल या शनि मजबूत स्थिति में बैठे हैं, वे इस दबाव से घबराने के बजाय इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील कर लेंगे.
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मेष और वृश्चिक: मंगल के जातक साधेंगे सटीक निशाना, मंगल के स्वामित्व वाली मेष और वृश्चिक राशि के लिए यह समय दिशा तय करने का है. मेष राशि वालों के अति-उत्साह और जल्दबाजी पर शनि का यह असर एक ब्रेक की तरह काम करेगा, जिससे वे गलतियां करने से बचेंगे और अनुशासित होकर अपने लक्ष्य हासिल करेंगे. दूसरी तरफ, वृश्चिक राशि के जातकों की इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होगी कि लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे. खासकर जमीन-जायदाद, रियल एस्टेट और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा फायदा हाथ लग सकता है.
मेष और वृश्चिक: मंगल के जातक साधेंगे सटीक निशाना, मंगल के स्वामित्व वाली मेष और वृश्चिक राशि के लिए यह समय दिशा तय करने का है. मेष राशि वालों के अति-उत्साह और जल्दबाजी पर शनि का यह असर एक ब्रेक की तरह काम करेगा, जिससे वे गलतियां करने से बचेंगे और अनुशासित होकर अपने लक्ष्य हासिल करेंगे. दूसरी तरफ, वृश्चिक राशि के जातकों की इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होगी कि लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे. खासकर जमीन-जायदाद, रियल एस्टेट और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा फायदा हाथ लग सकता है.
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मकर और कुंभ: शनि के प्रभाव से विरोधियों पर मिलेगी बढ़त, शनि की अपनी राशियों, मकर और कुंभ के लिए यह योग किसी वरदान से कम नहीं है. मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को विपरीत हालातों से जूझने का जबर्दस्त हौसला मिलेगा और वे कार्यक्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ देंगे. वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दौर रणनीतिक फैसलों, तकनीकी शोध और बिजनेस में सोचे-समझे जोखिम उठाकर बड़ा आर्थिक मुनाफा कमाने का साबित हो सकता है.
मकर और कुंभ: शनि के प्रभाव से विरोधियों पर मिलेगी बढ़त, शनि की अपनी राशियों, मकर और कुंभ के लिए यह योग किसी वरदान से कम नहीं है. मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को विपरीत हालातों से जूझने का जबर्दस्त हौसला मिलेगा और वे कार्यक्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ देंगे. वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दौर रणनीतिक फैसलों, तकनीकी शोध और बिजनेस में सोचे-समझे जोखिम उठाकर बड़ा आर्थिक मुनाफा कमाने का साबित हो सकता है.
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साहस और अनुशासन के मेल से पलट जाएगा पूरा पासा, इन चारों राशियों को मुख्य रूप से अदालती मामलों में राहत, विरोधियों पर बढ़त और करियर में स्थायी मजबूती का सीधा लाभ मिलेगा. मंगल के बेखौफ साहस को जब शनि की गंभीरता और अनुशासन का साथ मिलता है, तो इंसान किसी शॉर्टकट के पीछे भागने के बजाय ठोस रणनीति पर काम करता है. यही वजह है कि बाकी लोगों के लिए जो माहौल भारी और तनाव भरा नजर आएगा, वही इन जातकों के लिए एक सुनहरे मौके की तरह काम करेगा.
साहस और अनुशासन के मेल से पलट जाएगा पूरा पासा, इन चारों राशियों को मुख्य रूप से अदालती मामलों में राहत, विरोधियों पर बढ़त और करियर में स्थायी मजबूती का सीधा लाभ मिलेगा. मंगल के बेखौफ साहस को जब शनि की गंभीरता और अनुशासन का साथ मिलता है, तो इंसान किसी शॉर्टकट के पीछे भागने के बजाय ठोस रणनीति पर काम करता है. यही वजह है कि बाकी लोगों के लिए जो माहौल भारी और तनाव भरा नजर आएगा, वही इन जातकों के लिए एक सुनहरे मौके की तरह काम करेगा.
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फायदे के साथ-साथ इन सावधानियों का रखें खास ख्याल, ज्योतिष के जानकार यह भी साफ करते हैं कि भले ही किस्मत का पासा पलट रहा हो, लेकिन मंगल-शनि की उग्र ऊर्जा में अति-आत्मविश्वास भारी पड़ सकता है. छोटी सी असावधानी भी चोट-चपेट या बेवजह की तकरार की वजह बन सकती है. इसलिए इन चारों राशियों को वाहन संभलकर चलाने, सड़क पर संयम बरतने, अपने गुस्से पर काबू रखने और बातचीत के दौरान तल्ख शब्दों से पूरी तरह परहेज करने की सख्त सलाह दी जाती है.
फायदे के साथ-साथ इन सावधानियों का रखें खास ख्याल, ज्योतिष के जानकार यह भी साफ करते हैं कि भले ही किस्मत का पासा पलट रहा हो, लेकिन मंगल-शनि की उग्र ऊर्जा में अति-आत्मविश्वास भारी पड़ सकता है. छोटी सी असावधानी भी चोट-चपेट या बेवजह की तकरार की वजह बन सकती है. इसलिए इन चारों राशियों को वाहन संभलकर चलाने, सड़क पर संयम बरतने, अपने गुस्से पर काबू रखने और बातचीत के दौरान तल्ख शब्दों से पूरी तरह परहेज करने की सख्त सलाह दी जाती है.
Published at : 07 Sep 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Mangal Gochar Planetary Transit Horoscope 2026 Mars Saturn Kendra Yog

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