ग्रहों की तनातनी के बीच बनने जा रहा है खास संयोग, ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और उनकी दृष्टियां अक्सर जिंदगी की दिशा बदल देती हैं. इस समय ग्रहों के सेनापति मंगल और कर्मफल दाता शनि के बीच बना 'केंद्र योग' (90 डिग्री का दृष्टि संबंध) जबरदस्त हलचल पैदा कर रहा है. अग्नि तत्व के प्रतीक मंगल और अनुशासन व ठंडक के कारक शनि का यह आमना-सामना यूं तो काफी उग्र और तनावपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह टकराव हर किसी के लिए नुकसानदेह नहीं रहेगा. कुछ चुनिंदा राशियों के लिए यह दबाव ही कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है.