कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने आरोप लगाया था कि उन्हें लंदन नहीं जाने दिया जा रहा, इसके लिए पासपोर्ट में कमी निकाल दी गई है. इस मामले पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बुधवार (25 नवंबर) को कहा कि देश के युवा को बाहर जाने से रोका जा रहा है, जबकि चोरों के लिए रेडकार्पेट बिछा दिया जाता है. दीपके ने इस दौरान विजय माल्या और नीरव मोदी का भी जिक्र किया.

अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमारे देश के विजय माल्या जैसे लोग, जो 9000 करोड़ रुपए का घोटाला करके, लोगों को चूना लगाकर भाग गए, उन्हें नहीं रोका जाता है. नीरव मोदी 6500 करोड़ का घोटाला करता है, लोगों को चूना लगाता है, बैंक डुबा देता है, उसे नहीं रोका जाता है. मेहुल चौकसी को नहीं रोका जाता है. रोका किसे जाता है, 27 साल के सौरव दास को, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया. उसे कॉकरोच मूवमेंट की जानकारी देने के लिए बुलाया गया था.'

.@SauravDassss was invited by Oxford University and LSE to deliver lectures on the principles of Mahatma Gandhi and Babasaheb Ambedkar. He was denied permission to fly, while the Looters received VIP treatment! https://t.co/jvTtvzYAiS — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) November 25, 2026

सौरव दास के मामले पर क्या बोला विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सीजेपी नेता सौरव दास को संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद उनके पासपोर्ट में जन्मस्थान से जुड़ी विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चेन्नई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने सोमवार को दास को यह नोटिस जारी किया और उनसे सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

बता दें कि सौरव दास ने कहा था कि सरकार को जब सीजेपी के समर्थकों के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो उनके पासपोर्ट में कमी निकाल रही है. उन्होंने कहा था कि सरकार ने जानबूझ कर पासपोर्ट में कमी बताई, जिससे वे लंदन न जा सकें.

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