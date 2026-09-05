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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचर17 सितंबर से इन 5 राशियों की बदलेगी किस्मत, सूर्य का कन्या में गोचर दिलाएगा तरक्की!

17 सितंबर से इन 5 राशियों की बदलेगी किस्मत, सूर्य का कन्या में गोचर दिलाएगा तरक्की!

Surya Gochar 2026: सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं. ये बुध की राशि हैं, ऐसे में किन राशियों करियर, सत्ता, व्यापार में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे यहां जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 05 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Surya Gochar 2026: सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं. ये बुध की राशि हैं, ऐसे में किन राशियों करियर, सत्ता, व्यापार में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे यहां जान लें.

सूर्य गोचर 2026

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धनु राशि वालों को लाभ मिल सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी. व्यापार में नई डील हो सकती है. भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग हैं. परिवार में खुशी रहेगी. शुभ समाचार मिल सकता है. काम के सिलसिले में यात्रा भी संभव है.
धनु राशि वालों को लाभ मिल सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी. व्यापार में नई डील हो सकती है. भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग हैं. परिवार में खुशी रहेगी. शुभ समाचार मिल सकता है. काम के सिलसिले में यात्रा भी संभव है.
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सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. काम में सक्रियता रहेगी. नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. इंटरव्यू में सफलता के योग हैं. प्रशासनिक काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. यात्रा के अवसर मिलेंगे. वरिष्ठों से बेहतर संबंध बनाए रखें.
सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. काम में सक्रियता रहेगी. नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. इंटरव्यू में सफलता के योग हैं. प्रशासनिक काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. यात्रा के अवसर मिलेंगे. वरिष्ठों से बेहतर संबंध बनाए रखें.
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कन्या राशि वालों के लिए समय अनुकूल रह सकता है. नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. काम में पहचान बढ़ेगी. व्यापार विस्तार के योग हैं. नई योजना शुरू कर सकते हैं. आर्थिक लाभ हो सकता है. निजी रिश्तों में संयम रखें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.
कन्या राशि वालों के लिए समय अनुकूल रह सकता है. नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. काम में पहचान बढ़ेगी. व्यापार विस्तार के योग हैं. नई योजना शुरू कर सकते हैं. आर्थिक लाभ हो सकता है. निजी रिश्तों में संयम रखें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.
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सूर्य का गोचर आर्थिक राहत दे सकता है. अटका धन वापस मिल सकता है. पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं. पिता का सहयोग मिलेगा. काम में पहचान बढ़ सकती है. विवाह योग्य लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. साझेदारी में सावधानी रखें.
सूर्य का गोचर आर्थिक राहत दे सकता है. अटका धन वापस मिल सकता है. पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं. पिता का सहयोग मिलेगा. काम में पहचान बढ़ सकती है. विवाह योग्य लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. साझेदारी में सावधानी रखें.
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मीन राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. बचत बढ़ सकती है. कारोबार में लाभ के योग हैं. पिता का मार्गदर्शन मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग रहेगा. परिवार में सुख-शांति रहेगी. स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं. रविवार को गुड़ दान करना शुभ माना जाता है.
मीन राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. बचत बढ़ सकती है. कारोबार में लाभ के योग हैं. पिता का मार्गदर्शन मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग रहेगा. परिवार में सुख-शांति रहेगी. स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं. रविवार को गुड़ दान करना शुभ माना जाता है.
Published at : 05 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Sun Transit 2026 Surya Gochar 2026 Kanya Sankranti 2026

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