17 सितंबर से इन 5 राशियों की बदलेगी किस्मत, सूर्य का कन्या में गोचर दिलाएगा तरक्की!

मीन राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. बचत बढ़ सकती है. कारोबार में लाभ के योग हैं. पिता का मार्गदर्शन मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग रहेगा. परिवार में सुख-शांति रहेगी. स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं. रविवार को गुड़ दान करना शुभ माना जाता है.