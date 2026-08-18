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Guru Nakshatra Gochar 2026: गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, 19 अगस्त से इन राशियों के लिए खुल सकते हैं पैसा, नौकरी और तरक्की के नए रास्ते
Guru Nakshatra Gochar 2026: 18 अगस्त को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहते हुए बुध के नक्षत्र अश्लेषा में गोचर कर रहे हैं, गुरु की ये शुभ स्थिति कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगी.
गुरु नक्षत्र गोचर 2026
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Published at : 18 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, 19 अगस्त से इन राशियों के लिए खुल सकते हैं पैसा, नौकरी और तरक्की के नए रास्ते
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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