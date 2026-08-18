मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है. गुरु आपके दूसरे भाव में प्रभाव डालेंगे, जिससे आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के अवसर मिल सकते हैं. आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, जिससे कामकाज में लोगों का सहयोग प्राप्त होगा.