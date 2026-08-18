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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरGuru Nakshatra Gochar 2026: गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, 19 अगस्त से इन राशियों के लिए खुल सकते हैं पैसा, नौकरी और तरक्की के नए रास्ते

Guru Nakshatra Gochar 2026: गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, 19 अगस्त से इन राशियों के लिए खुल सकते हैं पैसा, नौकरी और तरक्की के नए रास्ते

Guru Nakshatra Gochar 2026: 18 अगस्त को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहते हुए बुध के नक्षत्र अश्लेषा में गोचर कर रहे हैं, गुरु की ये शुभ स्थिति कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगी.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 18 Aug 2026 10:34 AM (IST)
Guru Nakshatra Gochar 2026: 18 अगस्त को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहते हुए बुध के नक्षत्र अश्लेषा में गोचर कर रहे हैं, गुरु की ये शुभ स्थिति कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगी.

गुरु नक्षत्र गोचर 2026

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गुरु के कर्क राशि में रहते हुए अश्लेषा नक्षत्र में जाना बेहद शुभ होगा. गुरु का यहां प्रभाव घर-परिवार, माता, भावनात्मक सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा.
गुरु के कर्क राशि में रहते हुए अश्लेषा नक्षत्र में जाना बेहद शुभ होगा. गुरु का यहां प्रभाव घर-परिवार, माता, भावनात्मक सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा.
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मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है. गुरु आपके दूसरे भाव में प्रभाव डालेंगे, जिससे आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के अवसर मिल सकते हैं. आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, जिससे कामकाज में लोगों का सहयोग प्राप्त होगा.
मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है. गुरु आपके दूसरे भाव में प्रभाव डालेंगे, जिससे आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के अवसर मिल सकते हैं. आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, जिससे कामकाज में लोगों का सहयोग प्राप्त होगा.
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गुरु कर्क राशि के लग्न भाव में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं. ऑफिस में आपकी बात को महत्व मिलेगा और समाज में पद बढ़ेगा. नया काम, बिजनेस या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वालों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं. म
गुरु कर्क राशि के लग्न भाव में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं. ऑफिस में आपकी बात को महत्व मिलेगा और समाज में पद बढ़ेगा. नया काम, बिजनेस या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वालों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं. म
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मेष राशि वालों के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है. जो घर, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत हैं. लंबे समय से मकान, प्लॉट या नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में योजना आगे बढ़ सकती है.
मेष राशि वालों के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है. जो घर, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत हैं. लंबे समय से मकान, प्लॉट या नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में योजना आगे बढ़ सकती है.
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धनु राशि के आठवें घर में गुरु का नक्षत्र गोचर हो रहा है. पैतृक संपत्ति, बीमा, निवेश या लंबे समय से अटके आर्थिक मामलों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. जमीन से जुड़ा विवाद सुलझेगा. विदेश जाने के रास्ते खुल सकते हैं.
धनु राशि के आठवें घर में गुरु का नक्षत्र गोचर हो रहा है. पैतृक संपत्ति, बीमा, निवेश या लंबे समय से अटके आर्थिक मामलों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. जमीन से जुड़ा विवाद सुलझेगा. विदेश जाने के रास्ते खुल सकते हैं.
Published at : 18 Aug 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Brihaspati #jupiter Guru Gochar 2026 Guru Nakshatra Gochar

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