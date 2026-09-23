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अक्टूबर में 4 ग्रहों का महाोगचर, इन 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव
October Grah Gochar 2026: अक्टूबर में सूर्य और गुरु का गोचर होगा तो वहीं शुक्र-बुध वक्री होंगे. ऐसे में किन राशियों के लिए अक्टूबर 2026 सुख, संपत्ति, सफलता के योग बनेंगे.
अक्टूबर ग्रह गोचर 2026
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Published at : 23 Sep 2026 12:56 PM (IST)
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