अक्टूबर में 4 ग्रहों का महाोगचर, इन 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

सूर्य 17 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में गोचर करेंगे, जबकि दिवाली से पहले अतिचारी गुरु 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक बुध भी वक्री रहेंगे. जबकि इसी महीने 25 अक्टूबर से बुध भी अस्त हो रहे हैं. जो 11 नवंबर को उदय होंगे.