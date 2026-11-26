'कॉफी विद करण' सीजन 9 के लेटेस्ट एपिसोडमें अक्षय कुमार के साथ एक्टर और सासंद रवि किशन भी पहुंचे थे. रवि किशन ने इस दौरान कई प्रोफेशनल और पर्सनल खुलासे किए. वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वह खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' क्यों कहते हैं. उन्होंने कहा कि यह उन्हें लाइफ से मिली एक शुरुआती सीख है कि उनके लिए कोई और प्रमोशन नहीं करने वाला था.

अपने 'बिहार का ब्रैड पिट' के टैग पर रवि किशन ने किया कहा?

'कॉफी विद करण' सीजन 9 में अपने 'बिहार का ब्रैड पिट' के टैग पर कहा, "जीवन में कई झटके झेलने के बाद मैंने एक बात सीखी है कि कोई और हमारा प्रचार नहीं करेगा. लिए, बेहतर है कि आप खुद ही अपना ढोल पीटें. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को उनके सामने कैसे पेश करते हैं."

खुद के वायरल होने पर क्या बोले रवि किशन?

उन्होंने कहा, “मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूं. मुझसे गलतियाँ होती हैं. मैं इन्हें मानता हूं और इनकी जिम्मेदारी भी लेता हूं. एक सांसद होने के नाते, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं. मुझे भगवान की तरह मत देखिए.” उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने उन्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्होंने खुद को बिल्कुल उन्हीं के जैसा पेश किया. एक्टर ने कहा “लोगों को लगा कि अरे, यह तो बिल्कुल हमारे जैसा है. यह हमारी तरह ही बात करता है. इसके बाद शोहरत और पैसा मिला, और यह सब काफी मायने रखता था. मुझे तो पता भी नहीं था कि इस उम्र में 'जेन जी' के लोग मुझसे इतने जुड़ जाएंगे.”

बता दें कि पिछले दो सालों में, रवि किशन का अचानक 'जेन जी' के बीच पॉपुलर हो जाना पॉप कल्चर की सबसे अनोखी कहानियों में से एक रहा है. उनके जोश से भरे डांस रील्स, भोजपुरी वन-लाइनर्स और बेबाक पर्सनैलिटी ने उन्हें इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर एक जाना-माना चेहरा बना दिया है, जहां उनके वीडियो क्लिप्स को अक्सर लाखों व्यूज मिलते हैं. उनका मशहूर डायलॉग "जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा" सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी शेयर किया जा रहा है.

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अक्षय संग रवि किशन को लानें का सुझााव किसने दिया था?

'कॉफी विद करण 9' के एक एपिसोड के लिए इन दोनों को एक साथ लाने का सुझाव अक्षय कुमार ने दिया था. इस बात का खुलासा शो के दौरान होस्ट करण जौहर ने किया. करण ने अक्षय को "खून से पंजाबी और बॉलीवुड आइकन" बताया, जबकि रवि किशन को "जेन जी का चहेता स्टार" कहा. अक्षय और रवि वाला 'कॉफी विद करण' का यह एपिसोड बुधवार को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुआ है.