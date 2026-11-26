Aaj Ka Kark Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. व्यय और हानि के इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपको किसी भी तरह के अनैतिक या गलत कार्यों से दूर रहना होगा, अन्यथा सामाजिक मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है.

लेकिन, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग बन रहे हैं. साथ ही, आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष योगों में से एक 'मालव्य योग' का निर्माण हो रहा है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अनुभवी लोगों के सहयोग से आपको संभलने का अवसर देगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग, साध्य योग और मालव्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Expense Control & Expert Advice)

कारोबारियों के लिए आज का दिन थोड़ी सावधानी और धैर्य रखने का है. द्वादश चंद्रमा के प्रभाव से आपकी कुछ व्यावसायिक योजनाएं असफल हो सकती हैं और अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होने से मानसिक चिंता बढ़ सकती है. आज आकस्मिक आर्थिक हानि की भी आशंका बनी हुई है, इसलिए बड़े निवेश से बचें.

बिजनेस के इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए किसी अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी.

करियर और नौकरी (Workplace Alertness & Extra Effort)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण सहकर्मियों के साथ काम को लेकर आपसी मतभेद भी हो सकते हैं. ऐसे में पूरी तरह सतर्क रहें और विवादों से दूरी बनाएं.

ऑफिस में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिना पर्याप्त जानकारी या अनुभव के कोई भी नया काम हाथ में न लें. आज आपको अपने निर्धारित टारगेट को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Avoid Ego & Ancestral Property)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता रखें, क्योंकि आपका अहंकारी रवैया जीवनसाथी के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है. घर में पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा उठने के कारण माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है.

छात्रों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने-अपने फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और तनाव से बचें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, द्वादश भाव के अशुभ प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज केले के वृक्ष की पूजा करने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, हल्दी या केले का दान करने से आर्थिक नुकसान से बचाव होता है और पारिवारिक कलह शांत होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.