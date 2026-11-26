Aaj Ka Singh Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. आय और लाभ के इस भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आर्थिक सफलता के कारण समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होगी.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योग बन रहे हैं. इन शुभ योगों के प्रभाव से नई मार्केटिंग रणनीति सफल रहेगी, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग और साध्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से एकादश भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Marketing Strategy & Afternoon Gains)

कारोबारियों को आज अपने व्यावसायिक संपर्क सूत्रों और पब्लिक रिलेशन को और अधिक मजबूत करने पर ध्यान देना होगा. केवल प्रोडक्शन पर निर्भर रहने के बजाय मार्केटिंग पर भी बराबर फोकस करें. आपकी नई मार्केटिंग रणनीति व्यापार को नई ऊर्जा और उम्मीद देगी.

आज रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए आपको थोड़ा अधिक मानसिक और शारीरिक श्रम करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखें—दोपहर के बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी और मनचाहे आर्थिक परिणाम हाथ लगेंगे.

करियर और नौकरी (Punctuality & Good News for Govt Employees)

नौकरीपेशा लोगों को आज समय की कीमत को समझते हुए पूरी तरह पंक्चुअल होकर अपने कार्यों को अंजाम देना होगा. आज कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें दूर होंगी, आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे और कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है.

विशेष रूप से सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या ट्रांसफर से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है. वहीं, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के दौरान अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Peaceful Home & Blooming Romance)

पारिवारिक जीवन में आज सुकून और शांति भरा माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने जीवनसाथी के साथ विनम्रता और प्रेम से बात करें.

युवा वर्ग के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि किसी खास मित्र के साथ आपकी दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, बस क्रोध से बचें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 1

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह की कृपा और मान-सम्मान में वृद्धि के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु और सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और केसर अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज माथे पर केसर का तिलक लगाने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करने से आय के नए स्रोत खुलते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है.

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