Shukraditya Rajyog: शुक्र-सूर्य की युति से बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, मकर संक्रांति तक इन राशियों की रहेगी चांदी

Shukraditya Rajyog: शुक्र-सूर्य की युति से बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, मकर संक्रांति तक इन राशियों की रहेगी चांदी

Shukraditya Rajyog: दिसंबर में शुक्र और सूर्य की युति धनु राशि में बनेगी, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इस योग का प्रभाव मकर संक्रांति 2026 तक बना रहेगा और कई राशियों को इसका लाभ मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Nov 2025 11:05 PM (IST)
Shukraditya Rajyog: दिसंबर में शुक्र और सूर्य की युति धनु राशि में बनेगी, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इस योग का प्रभाव मकर संक्रांति 2026 तक बना रहेगा और कई राशियों को इसका लाभ मिलेगा.

शुक्रादित्य राजयोग

1/6
ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है और उस राशि में पहले से ही कोई ग्रह होता है तब उस ग्रह के साथ विशेष युति का निर्माण होता है. ऐसा ही संयोग दिसंबर महीने में भी बनने जा रहा है.
ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है और उस राशि में पहले से ही कोई ग्रह होता है तब उस ग्रह के साथ विशेष युति का निर्माण होता है. ऐसा ही संयोग दिसंबर महीने में भी बनने जा रहा है.
2/6
16 दिसंबर को सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा. इसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में धनु राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा
16 दिसंबर को सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा. इसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में धनु राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा
3/6
सूर्य 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे, तब यह योग समाप्त हो जाएगा. ऐसे में मकर संक्रांति तक कई राशियों को शुक्रादित्य राजयोग का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.
सूर्य 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे, तब यह योग समाप्त हो जाएगा. ऐसे में मकर संक्रांति तक कई राशियों को शुक्रादित्य राजयोग का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.
4/6
सिंह राशि- सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं. शुक्र और सूर्य की युति आपकी राशि से पांचवे भाव में होगी, जिससे कि जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. कार्यक्षेत्र में सभी के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे. परिवार में भी सभी का साथ मिलेगा.
सिंह राशि- सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं. शुक्र और सूर्य की युति आपकी राशि से पांचवे भाव में होगी, जिससे कि जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. कार्यक्षेत्र में सभी के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे. परिवार में भी सभी का साथ मिलेगा.
5/6
मिथुन राशि- आपकी कुंडली के सातवें भाव में शुक्रादित्य योग बन रहा है, जोकि बेहद शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुके कार्य पूर्ण होंगे. करियर को भी नई दिशा मिलेगी.
मिथुन राशि- आपकी कुंडली के सातवें भाव में शुक्रादित्य योग बन रहा है, जोकि बेहद शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुके कार्य पूर्ण होंगे. करियर को भी नई दिशा मिलेगी.
6/6
तुला राशि- सूर्य-शुक्र की युति से बनने वाले शुक्रादित्य राजयोग का लाभ तुला राशि वाले जातकों को भी मिलेगा. आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और कार्य-व्यापार में लाभ होगा.
तुला राशि- सूर्य-शुक्र की युति से बनने वाले शुक्रादित्य राजयोग का लाभ तुला राशि वाले जातकों को भी मिलेगा. आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और कार्य-व्यापार में लाभ होगा.
Published at : 30 Nov 2025 11:05 PM (IST)
Horoscope Gochar 2025 Makar Sankranti 2026 Shukraditya Rajyog Shukra Aditya Yog

