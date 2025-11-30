एक्सप्लोरर
Shukraditya Rajyog: शुक्र-सूर्य की युति से बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, मकर संक्रांति तक इन राशियों की रहेगी चांदी
Shukraditya Rajyog: दिसंबर में शुक्र और सूर्य की युति धनु राशि में बनेगी, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इस योग का प्रभाव मकर संक्रांति 2026 तक बना रहेगा और कई राशियों को इसका लाभ मिलेगा.
शुक्रादित्य राजयोग
Published at : 30 Nov 2025 11:05 PM (IST)
