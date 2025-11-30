सूर्य 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे, तब यह योग समाप्त हो जाएगा. ऐसे में मकर संक्रांति तक कई राशियों को शुक्रादित्य राजयोग का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.