हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology: मूलांक 7 वालों पर रहती है किस्मत भी मेहरबान, जानें इनके जीवन के रहस्य

Numerology: मूलांक 7 वालों पर रहती है किस्मत भी मेहरबान, जानें इनके जीवन के रहस्य

Numerology: मूलांक 7 वाले होते हैं रहस्यमयी, आध्यात्मिक और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी. केतु ग्रह की कृपा से इन्हें अद्भुत अंतर्ज्ञान और सफलता मिलती है. ये दिल से प्रेम करने वाले और भाग्यशाली होते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 11 Nov 2025 08:00 PM (IST)
Numerology: मूलांक 7 वाले होते हैं रहस्यमयी, आध्यात्मिक और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी. केतु ग्रह की कृपा से इन्हें अद्भुत अंतर्ज्ञान और सफलता मिलती है. ये दिल से प्रेम करने वाले और भाग्यशाली होते हैं.

मूलांक 7 वालों पर किस्मत मेहरबान

1/7
अंक ज्योतिष में नंबर 7 को बहुत शुभ और लकी माना जाता है. इंद्रधनुष के सात रंग हों या सप्ताह के सात दिन हर जगह यह अंक खास जगह रखता है. धरती से दिखने वाले सात ग्रह और स्वर्ग तक जाने के सात पायदान इस अंक की महत्ता को और बढ़ा देते हैं. इसलिए मूलांक 7 वाले लोग कई रंगों से भरे, आकर्षक और अनोखे व्यक्तित्व के होते हैं.
अंक ज्योतिष में नंबर 7 को बहुत शुभ और लकी माना जाता है. इंद्रधनुष के सात रंग हों या सप्ताह के सात दिन हर जगह यह अंक खास जगह रखता है. धरती से दिखने वाले सात ग्रह और स्वर्ग तक जाने के सात पायदान इस अंक की महत्ता को और बढ़ा देते हैं. इसलिए मूलांक 7 वाले लोग कई रंगों से भरे, आकर्षक और अनोखे व्यक्तित्व के होते हैं.
2/7
मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु होता है. केतु एक अध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए इस अंक वाले लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. इनकी स्प्रिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग होती है. कई बार ये भविष्य की घटनाओं का सटीक अंदाजा लगाने में भी सक्षम होते हैं.
मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु होता है. केतु एक अध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए इस अंक वाले लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. इनकी स्प्रिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग होती है. कई बार ये भविष्य की घटनाओं का सटीक अंदाजा लगाने में भी सक्षम होते हैं.
3/7
मूलांक 7 वाले लोग किसी भी प्रोफेशन में हों, लेकिन अध्यात्म में उनकी गहरी आस्था होती है. इन्हें खुद पर पूरा विश्वास रहता है. ये मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा इनके साथ है जो इन्हें बुरे वक्त में संभाल लेती है. यही वजह है कि ये कभी निराश नहीं होते.
मूलांक 7 वाले लोग किसी भी प्रोफेशन में हों, लेकिन अध्यात्म में उनकी गहरी आस्था होती है. इन्हें खुद पर पूरा विश्वास रहता है. ये मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा इनके साथ है जो इन्हें बुरे वक्त में संभाल लेती है. यही वजह है कि ये कभी निराश नहीं होते.
4/7
इनका स्वभाव बेहद सरल और दिल से जुड़ा होता है. ये लोग दिमाग से नहीं, दिल से फैसले लेते हैं. परिवार की चिंता करना इनकी आदत होती है. ये बेहद भावुक होते हैं और दूसरों का दुख देख नहीं पाते. दान-पुण्य के कामों में हमेशा आगे रहते हैं.
इनका स्वभाव बेहद सरल और दिल से जुड़ा होता है. ये लोग दिमाग से नहीं, दिल से फैसले लेते हैं. परिवार की चिंता करना इनकी आदत होती है. ये बेहद भावुक होते हैं और दूसरों का दुख देख नहीं पाते. दान-पुण्य के कामों में हमेशा आगे रहते हैं.
5/7
मूलांक 7 वाले लोग हर किसी से जल्दी घुल-मिल जाते हैं. इनका स्वभाव इतना मिलनसार होता है कि किसी को भी अपना बना लेते हैं. ये जहां भी जाते हैं, वहां माहौल खुशगवार बना देते हैं. हर पार्टी की जान कहलाते हैं और समाज में सम्मानित स्थान पाते हैं.
मूलांक 7 वाले लोग हर किसी से जल्दी घुल-मिल जाते हैं. इनका स्वभाव इतना मिलनसार होता है कि किसी को भी अपना बना लेते हैं. ये जहां भी जाते हैं, वहां माहौल खुशगवार बना देते हैं. हर पार्टी की जान कहलाते हैं और समाज में सम्मानित स्थान पाते हैं.
6/7
ये अच्छे प्रेमी होते हैं और दिल से प्यार करते हैं. एक बार जिस इंसान से जुड़ जाएं, उसे जीवनभर निभाते हैं. हालांकि ये अपने भावनाओं का खुलकर इजहार नहीं कर पाते, जिसके कारण पार्टनर को कभी-कभी गलतफहमी हो जाती है. फिर भी ये अपने रिश्ते में सच्चे और समर्पित रहते हैं.
ये अच्छे प्रेमी होते हैं और दिल से प्यार करते हैं. एक बार जिस इंसान से जुड़ जाएं, उसे जीवनभर निभाते हैं. हालांकि ये अपने भावनाओं का खुलकर इजहार नहीं कर पाते, जिसके कारण पार्टनर को कभी-कभी गलतफहमी हो जाती है. फिर भी ये अपने रिश्ते में सच्चे और समर्पित रहते हैं.
7/7
मूलांक 7 वाले कई प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की है. जैसे महेंद्र सिंह धोनी, कैटरीना कैफ, करण जौहर, सैफ अली खान और एकता कपूर. इन सभी का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है और इन्होंने अपने नाम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.
मूलांक 7 वाले कई प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की है. जैसे महेंद्र सिंह धोनी, कैटरीना कैफ, करण जौहर, सैफ अली खान और एकता कपूर. इन सभी का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है और इन्होंने अपने नाम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.
Published at : 11 Nov 2025 08:00 PM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Life Path Number 7 Lucky Numbers

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Exit Poll 2025: बिहार के एग्जिट पोल में NDA की सुनामी | Nitish Kumar | Tejashwi Yadav
Delhi Red Fort Blast: Bihar Chunav के बीच दिल्ली में इतना बड़ा धमका, भीड़ गई BJP-Congress
Bihar Exit Poll 2025: Bihar को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने बता दिया वोटिंग में कहा हुआ खेला?
Bihar Exit Poll 2025: फिर बनेगी NDA सरकार? बिहार का पहला एग्जिट पोल आया सामने | Nitish Vs Tejashwi
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर के पिता ने बेटी को पहचानने से क्यों किया इंकार?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget