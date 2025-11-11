अंक ज्योतिष में नंबर 7 को बहुत शुभ और लकी माना जाता है. इंद्रधनुष के सात रंग हों या सप्ताह के सात दिन हर जगह यह अंक खास जगह रखता है. धरती से दिखने वाले सात ग्रह और स्वर्ग तक जाने के सात पायदान इस अंक की महत्ता को और बढ़ा देते हैं. इसलिए मूलांक 7 वाले लोग कई रंगों से भरे, आकर्षक और अनोखे व्यक्तित्व के होते हैं.