अंक शास्त्र में जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 7,16 या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 बनता है. इस मूलांक की लड़कियां हमेशा विचारों में डूबी रहती हैं, ये अपने खुद के फैसले लेना खुद पसंद करती हैं और इनका व्यक्तित्व भी रहस्यमय होता है. इस मूलांक का ग्रह केतु होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति रहस्य, आध्यात्मिक ऊर्जा, अंतर्ज्ञान और गहरी सोच वाला होता है.