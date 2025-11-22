हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology: इन जन्मतिथि वाली लड़कियां होती हैं बेहद रहस्यमयी, भरोसे के बिना नहीं खोलतीं दिल के राज!

Numerology: इन जन्मतिथि वाली लड़कियां होती हैं बेहद रहस्यमयी, भरोसे के बिना नहीं खोलतीं दिल के राज!

Numerology: अंक शास्त्र में किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि से उसके मूलांक का पता चलता है और मूलांक कोई अंक या नंबर नहीं होते, बल्कि इनसे व्यक्ति का स्वभाव, सोच और आत्मविश्वास का पता चलता है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 22 Nov 2025 11:40 AM (IST)
Numerology: अंक शास्त्र में किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि से उसके मूलांक का पता चलता है और मूलांक कोई अंक या नंबर नहीं होते, बल्कि इनसे व्यक्ति का स्वभाव, सोच और आत्मविश्वास का पता चलता है.

अंक ज्योतिष मूलांक 7

1/5
अंक शास्त्र में जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 7,16 या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 बनता है. इस मूलांक की लड़कियां हमेशा विचारों में डूबी रहती हैं, ये अपने खुद के फैसले लेना खुद पसंद करती हैं और इनका व्यक्तित्व भी रहस्यमय होता है. इस मूलांक का ग्रह केतु होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति रहस्य, आध्यात्मिक ऊर्जा, अंतर्ज्ञान और गहरी सोच वाला होता है.
मूलांक 7 वाली लड़कियां स्वभाव से बेहद बुद्धिमान और समझदार होती हैं. इनमें जबरदस्त कॉन्फिडेंस और साहस होता है, जिसकी वजह से मुश्किल काम भी इन्हें आसान लगता हैं. इनका दिमाग हमेशा नई दिशा में सोचता है, इसलिए ये किसी भी परिस्थिति को अलग नजरिए से समझती हैं और तनाव की स्थिति में भी शांति बनाई रखती हैं.
2/5
मूलांक 7 वाली लड़कियां स्वभाव से बेहद बुद्धिमान और समझदार होती हैं. इनमें जबरदस्त कॉन्फिडेंस और साहस होता है, जिसकी वजह से मुश्किल काम भी इन्हें आसान लगता हैं. इनका दिमाग हमेशा नई दिशा में सोचता है, इसलिए ये किसी भी परिस्थिति को अलग नजरिए से समझती हैं और तनाव की स्थिति में भी शांति बनाई रखती हैं.
इन तारीखों में जन्म लेने वाली लड़कियां अपनी भावनाएं खुलकर बताने में थोड़ा समय लेती हैं. वे दिल की बात अक्सर दिल में ही रखती हैं और बहुत कम लोगों पर भरोसा करती हैं. यही वजह है कि इन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती.
3/5
इन तारीखों में जन्म लेने वाली लड़कियां अपनी भावनाएं खुलकर बताने में थोड़ा समय लेती हैं. वे दिल की बात अक्सर दिल में ही रखती हैं और बहुत कम लोगों पर भरोसा करती हैं. यही वजह है कि इन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती.
इस मूलांक की लड़कियों के लिए करियर सिर्फ काम नहीं, बल्कि पहचान होती है. मेहनत, ध्यान और परफेक्शन इनके स्वभाव का हिस्सा हैं. चाहे नौकरी हो या बिज़नेस, अपनी काबिलीयत से ये लोगों का भरोसा जीतती हैं और परिवार के साथ समाज में भी सम्मान हासिल करती हैं.
4/5
इस मूलांक की लड़कियों के लिए करियर सिर्फ काम नहीं, बल्कि पहचान होती है. मेहनत, ध्यान और परफेक्शन इनके स्वभाव का हिस्सा हैं. चाहे नौकरी हो या बिज़नेस, अपनी काबिलीयत से ये लोगों का भरोसा जीतती हैं और परिवार के साथ समाज में भी सम्मान हासिल करती हैं.
हालांकि ये जल्दी किसी से घुलती-मिलती नहीं, लेकिन जब किसी के साथ रिश्ता जोड़ती हैं तो पूरे दिल से निभाती हैं. वफादारी इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है और अपने करीबियों के लिए ये हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहती हैं.
5/5
हालांकि ये जल्दी किसी से घुलती-मिलती नहीं, लेकिन जब किसी के साथ रिश्ता जोड़ती हैं तो पूरे दिल से निभाती हैं. वफादारी इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है और अपने करीबियों के लिए ये हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहती हैं.
हालांकि ये जल्दी किसी से घुलती-मिलती नहीं, लेकिन जब किसी के साथ रिश्ता जोड़ती हैं तो पूरे दिल से निभाती हैं. वफादारी इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है और अपने करीबियों के लिए ये हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहती हैं.
Published at : 22 Nov 2025 11:40 AM (IST)
Ank Jyotish Mulank 7 NUMEROLOGY

