Numerology Predictions 2026: मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 बड़े बदलाव से भरा, व्यापार में कमाई और नए रिश्तों की दस्तक!

Numerology Predictions 2026: मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 बड़े बदलाव से भरा, व्यापार में कमाई और नए रिश्तों की दस्तक!

Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 4 वालों के लिए वर्ष 2026 प्यार, व्यापार और करियर में क्या खास है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Nov 2025 11:18 AM (IST)

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Nov 2025 11:18 AM (IST)
Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 4 वालों के लिए वर्ष 2026 प्यार, व्यापार और करियर में क्या खास है?

अंक ज्योतिष मूलांक 4 भविष्यवाणियां 2026

1/6
अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है. वहीं, मूलांक 4 वालों का स्वामी राहु ग्रह है. आज के इस लेख में हम जानेंगें मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 प्यार, करियर, शिक्षा और व्यापार के लिहाज से कैसा जाने वाले है?
अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है. वहीं, मूलांक 4 वालों का स्वामी राहु ग्रह है. आज के इस लेख में हम जानेंगें मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 प्यार, करियर, शिक्षा और व्यापार के लिहाज से कैसा जाने वाले है?
2/6
मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 अनुशासन, प्लानिंग और नई शुरुआत के लिए सफलता से भरा रह सकता है. इस वर्ष करियर में साहसिक फैसले लेने के साथ आय से जुड़े नए स्त्रोत् खुल सकते हैं. धैर्य रखने के साथ अधिक परिश्रम पर जोर दें. किसी भी तरह का शॉर्टकट आपको मुश्किल में डाल सकता है.
मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 अनुशासन, प्लानिंग और नई शुरुआत के लिए सफलता से भरा रह सकता है. इस वर्ष करियर में साहसिक फैसले लेने के साथ आय से जुड़े नए स्त्रोत् खुल सकते हैं. धैर्य रखने के साथ अधिक परिश्रम पर जोर दें. किसी भी तरह का शॉर्टकट आपको मुश्किल में डाल सकता है.
3/6
अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 मूलांक 4 वालों के लिए रिश्तों में कई तरह के बदलाव ला सकता है. यह परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं. विवाहित लोग पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजना बना सकते हैं. रिश्तों में टकराव चल रही है, तो जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें. सिंगल जातक पार्टनर की साथ को महत्वत देंगे. वर्ष 2026 में बने नए रिश्ते लंबे समय तक साथ देंगे.
अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 मूलांक 4 वालों के लिए रिश्तों में कई तरह के बदलाव ला सकता है. यह परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं. विवाहित लोग पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजना बना सकते हैं. रिश्तों में टकराव चल रही है, तो जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें. सिंगल जातक पार्टनर की साथ को महत्वत देंगे. वर्ष 2026 में बने नए रिश्ते लंबे समय तक साथ देंगे.
4/6
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 करियर में ग्रोथ, अकास्मिक सफलता और व्यापार में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है. ऑफिस में काम करने वाले लोगों को इस साल प्रमोशन मिलने के साथ नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी. बिजनेस में प्रगति धीरे ही सही लेकिन दीर्घकालिक बनी रहेगी. ऐसे छात्र जो इंजीनियरिंग, प्रशासन, कानून या मिडिया से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा. साझेदारी में व्यापार करने से फायदा पक्का होगा, लेकिन पार्टनर भरोसेमंद होना चाहिए.
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 करियर में ग्रोथ, अकास्मिक सफलता और व्यापार में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है. ऑफिस में काम करने वाले लोगों को इस साल प्रमोशन मिलने के साथ नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी. बिजनेस में प्रगति धीरे ही सही लेकिन दीर्घकालिक बनी रहेगी. ऐसे छात्र जो इंजीनियरिंग, प्रशासन, कानून या मिडिया से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा. साझेदारी में व्यापार करने से फायदा पक्का होगा, लेकिन पार्टनर भरोसेमंद होना चाहिए.
5/6
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 वाले स्टूडेंट्स को फोकस बढ़ने के साथ अनुशासित जीवन का एहसास होगा. छात्रों को साल 2026 के लिए यही सलाह है कि, पढ़ाई करने से पहले दिनचर्या का स्ट्रक्चर्ड प्लान कर लें. इसके अलावा अनुशासन में रहने की आदत डालें. आत्मविश्वास और समझ बढ़ाने के लिए ग्रुप स्टडी अधिक से अधिक करें. प्रतियोगी परीक्षा या विदेश में दाखिले की चाह रखने वाले छात्रों को सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए. किसी भी तरह के शॉर्टकट की राह नहीं चुनें.
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 वाले स्टूडेंट्स को फोकस बढ़ने के साथ अनुशासित जीवन का एहसास होगा. छात्रों को साल 2026 के लिए यही सलाह है कि, पढ़ाई करने से पहले दिनचर्या का स्ट्रक्चर्ड प्लान कर लें. इसके अलावा अनुशासन में रहने की आदत डालें. आत्मविश्वास और समझ बढ़ाने के लिए ग्रुप स्टडी अधिक से अधिक करें. प्रतियोगी परीक्षा या विदेश में दाखिले की चाह रखने वाले छात्रों को सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए. किसी भी तरह के शॉर्टकट की राह नहीं चुनें.
6/6
मूलांक 4 वालों को साल 2026 में कुछ खास उपायों को जरूर करना चाहिए. इन उपायों को करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ आपकी आभा में भी निखार आता है. बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान, मंत्र या माइंडफुलनेस वालें संगीत को सुनें. मन की शांति के लिए किसी भी एक मंत्र का निरंतर जाप करें. शनिवार के दिन जरूरतमंदों को कपड़े या खाने का दान करें. आपका शुभ रंग नीला और ग्रे, शुभ नंबर 4 या 8, शुभ दिशा दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम और शुभ दिन शनिवार है.
मूलांक 4 वालों को साल 2026 में कुछ खास उपायों को जरूर करना चाहिए. इन उपायों को करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ आपकी आभा में भी निखार आता है. बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान, मंत्र या माइंडफुलनेस वालें संगीत को सुनें. मन की शांति के लिए किसी भी एक मंत्र का निरंतर जाप करें. शनिवार के दिन जरूरतमंदों को कपड़े या खाने का दान करें. आपका शुभ रंग नीला और ग्रे, शुभ नंबर 4 या 8, शुभ दिशा दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम और शुभ दिन शनिवार है.
Published at : 25 Nov 2025 11:18 AM (IST)
NUMEROLOGY Numerology Predictions 2026 Moolank 4

