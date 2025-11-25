मूलांक 4 वालों को साल 2026 में कुछ खास उपायों को जरूर करना चाहिए. इन उपायों को करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ आपकी आभा में भी निखार आता है. बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान, मंत्र या माइंडफुलनेस वालें संगीत को सुनें. मन की शांति के लिए किसी भी एक मंत्र का निरंतर जाप करें. शनिवार के दिन जरूरतमंदों को कपड़े या खाने का दान करें. आपका शुभ रंग नीला और ग्रे, शुभ नंबर 4 या 8, शुभ दिशा दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम और शुभ दिन शनिवार है.