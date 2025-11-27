मूलांक 5 वालों को साल 2026 में कुछ खास उपाय करना चाहिए. इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को ऊं शुक्राय नम: मंत्र का जाप करें. ज्योतिषीय परामर्श के बाद हरा पन्ना धारण करें. साप्ताहिक रूप से शुक्र या अपने इष्ट देवता को सफेद या हरे फूल अर्पित करें. जरूरतमंदों को मिठाई, फल या कपड़े का दान करें. किसी से भी विवाद करने से बचें. आपका शुभ कलर फिरोजी, हरा और हल्का नीला है. शुभ नंबर 5 और 14, जबकि शुभ दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व है.