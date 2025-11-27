हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology Predictions 2026: मूलांक 5 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? लव और करियर में क्या खास?

Numerology Predictions 2026: मूलांक 5 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? लव और करियर में क्या खास?

Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 5 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 5 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

लाइफ पाथ नंबर 5 राशिफल 2026

1/6
अंक शास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 वालों के लिए नया साल अजादी, नए बदलाव और रोमांस से भरपूर हो सकता है. इस वर्ष आपकी ऊर्जा स्वभाव को गति प्रदान करेगी, जो साहसिक कदम उठाने में मददगार साबित हो सकती है.
अंक शास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 वालों के लिए नया साल अजादी, नए बदलाव और रोमांस से भरपूर हो सकता है. इस वर्ष आपकी ऊर्जा स्वभाव को गति प्रदान करेगी, जो साहसिक कदम उठाने में मददगार साबित हो सकती है.
2/6
मूलांक 5 वालों के लिए साल 2026 नई यात्रा, कौशल, नेटवर्किंग और सफलता से भरा रह सकता है. नए साल में आपको मन भटकाव और भ्रम जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलें. किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी दिखाने से बचें.
मूलांक 5 वालों के लिए साल 2026 नई यात्रा, कौशल, नेटवर्किंग और सफलता से भरा रह सकता है. नए साल में आपको मन भटकाव और भ्रम जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलें. किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी दिखाने से बचें.
3/6
अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, साल 2026 आपके निजी जीवन में तेज गति वाली ऊर्जा लाता है. रिश्ते में रोमांचक और साहिसक पल महसूस करेंगे. सिंगल लोगों को समझदार पार्टनर मिल सकता है. शादीशुदा जोड़ों के बीच किसी भी यात्रा या शौक के माध्यम से प्यार जाग सकता है. भाई-बहन आपके विचारों पर सवाल उठा सकते हैं, जो कहीं न कहीं पारिवारिक असहमति का कारण बन सकता है.
अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, साल 2026 आपके निजी जीवन में तेज गति वाली ऊर्जा लाता है. रिश्ते में रोमांचक और साहिसक पल महसूस करेंगे. सिंगल लोगों को समझदार पार्टनर मिल सकता है. शादीशुदा जोड़ों के बीच किसी भी यात्रा या शौक के माध्यम से प्यार जाग सकता है. भाई-बहन आपके विचारों पर सवाल उठा सकते हैं, जो कहीं न कहीं पारिवारिक असहमति का कारण बन सकता है.
4/6
मूलांक 5 वालों के लिए नया साल करियर के लिहाज से कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं. करियर, यात्रा और संचार कौशल के जरिए कई तरह के रास्ते खुलेंगे. सेल्स, मीडिया, यात्रा, संचार या उद्यमिता के फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए यह साल सफलताओं से भरा रहने वाला है. नौकरी में बदलाव के साथ रोमांचक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. अग्रेसिव फैसले भारी पड़ सकते हैं.
मूलांक 5 वालों के लिए नया साल करियर के लिहाज से कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं. करियर, यात्रा और संचार कौशल के जरिए कई तरह के रास्ते खुलेंगे. सेल्स, मीडिया, यात्रा, संचार या उद्यमिता के फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए यह साल सफलताओं से भरा रहने वाला है. नौकरी में बदलाव के साथ रोमांचक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. अग्रेसिव फैसले भारी पड़ सकते हैं.
5/6
मूलांक 5 वाले छात्रों के लिए साल 2026 नई जिज्ञासा और कौशल पर आधारित हो सकता है. ज्ञान को आत्मसात करने में रूचि बढ़ेगी. यात्रा, मीडिया और कानून से जुड़े छात्रों के लिए उपयुक्त रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं या करियर संबंधित कोर्सेस की तैयारी करने वाले छात्रों को टाइम टेबल में बदलाव करने की जरूरत है. समय सारणी अपने अनुकूल और अनुशासन को ध्यान में रखकर करें. ग्रुप स्टडी को ऑनलाइन के माध्यम से मजबूत करने पर फोकस करें.
मूलांक 5 वाले छात्रों के लिए साल 2026 नई जिज्ञासा और कौशल पर आधारित हो सकता है. ज्ञान को आत्मसात करने में रूचि बढ़ेगी. यात्रा, मीडिया और कानून से जुड़े छात्रों के लिए उपयुक्त रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं या करियर संबंधित कोर्सेस की तैयारी करने वाले छात्रों को टाइम टेबल में बदलाव करने की जरूरत है. समय सारणी अपने अनुकूल और अनुशासन को ध्यान में रखकर करें. ग्रुप स्टडी को ऑनलाइन के माध्यम से मजबूत करने पर फोकस करें.
6/6
मूलांक 5 वालों को साल 2026 में कुछ खास उपाय करना चाहिए. इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को ऊं शुक्राय नम: मंत्र का जाप करें. ज्योतिषीय परामर्श के बाद हरा पन्ना धारण करें. साप्ताहिक रूप से शुक्र या अपने इष्ट देवता को सफेद या हरे फूल अर्पित करें. जरूरतमंदों को मिठाई, फल या कपड़े का दान करें. किसी से भी विवाद करने से बचें. आपका शुभ कलर फिरोजी, हरा और हल्का नीला है. शुभ नंबर 5 और 14, जबकि शुभ दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व है.
मूलांक 5 वालों को साल 2026 में कुछ खास उपाय करना चाहिए. इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को ऊं शुक्राय नम: मंत्र का जाप करें. ज्योतिषीय परामर्श के बाद हरा पन्ना धारण करें. साप्ताहिक रूप से शुक्र या अपने इष्ट देवता को सफेद या हरे फूल अर्पित करें. जरूरतमंदों को मिठाई, फल या कपड़े का दान करें. किसी से भी विवाद करने से बचें. आपका शुभ कलर फिरोजी, हरा और हल्का नीला है. शुभ नंबर 5 और 14, जबकि शुभ दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व है.
Published at : 27 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Moolank 5 NUMEROLOGY Numerology Predictions 2026

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: मलाइका की लव लाइफ बनी गॉशिप का हॉट टॉपिक
Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Faridabad में फिर दिखा बेकाबू कार का कहर, टक्कर इतनी भयंकर कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए
Breaking News: Punjab के Phagwara में AAP के नेता घर पर फायरिंग | Punjab Crime | Firing
Breaking News: Hong Kong में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 55 लोगों की मौत | Fire News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
जनरल नॉलेज
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
Ovarian Cancer Symptoms: ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget