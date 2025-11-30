भाग्यांक 2 के जातकों का स्वामी चंद्रमा होता है. जिसे भावनाओं और मानसिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर हो तो मान-सम्मान और तरक्की में दिक्कतें आ सकती हैं. वहीं अगर चंद्रमा मजबूत हो तो नौकरी और जीवन में तरक्की के रास्ते तेजी से खुलते हैं. ऐसे में भाग्यांक 2 वाले लोगों के करियर में कोई तरक्की नहीं हो रही तो उनके लिए कुछ सरल उपाय हैं.