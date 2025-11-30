हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology: भाग्यांक 2 वालों के लिए खुशखबरी! चंद्रमा को मजबूत करने के ये आसान उपाय दिला सकते हैं नौकरी में तरक्की!

Numerology: भाग्यांक 2 वालों के लिए खुशखबरी! चंद्रमा को मजबूत करने के ये आसान उपाय दिला सकते हैं नौकरी में तरक्की!

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के करियर में प्रगति का आधार चंद्रमा है. अगर चंद्रमा संतुलित हो, तो नौकरी में स्थिरता, सम्मान और तरक्की तेजी से मिलती है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 30 Nov 2025 07:30 AM (IST)
Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के करियर में प्रगति का आधार चंद्रमा है. अगर चंद्रमा संतुलित हो, तो नौकरी में स्थिरता, सम्मान और तरक्की तेजी से मिलती है.

भाग्यांक 2

1/6
अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर किसी भी इंसान को अपना भविष्य या जीवन में आने वाले पलो के बारे में जानना है तो उसके भाग्यांक से पता लगाया जा सकता है. भाग्यांक निकालने के लिए व्यक्ति के जन्म तारीख, साल और नाम आदि का गणितीय विश्लेषण किया जाता है. आज हम भाग्यांक 2 के करियर में तरक्की से जुड़े उपाय के बारे में जानेंगे.
अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर किसी भी इंसान को अपना भविष्य या जीवन में आने वाले पलो के बारे में जानना है तो उसके भाग्यांक से पता लगाया जा सकता है. भाग्यांक निकालने के लिए व्यक्ति के जन्म तारीख, साल और नाम आदि का गणितीय विश्लेषण किया जाता है. आज हम भाग्यांक 2 के करियर में तरक्की से जुड़े उपाय के बारे में जानेंगे.
2/6
भाग्यांक 2 के जातकों का स्वामी चंद्रमा होता है. जिसे भावनाओं और मानसिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर हो तो मान-सम्मान और तरक्की में दिक्कतें आ सकती हैं. वहीं अगर चंद्रमा मजबूत हो तो नौकरी और जीवन में तरक्की के रास्ते तेजी से खुलते हैं. ऐसे में भाग्यांक 2 वाले लोगों के करियर में कोई तरक्की नहीं हो रही तो उनके लिए कुछ सरल उपाय हैं.
भाग्यांक 2 के जातकों का स्वामी चंद्रमा होता है. जिसे भावनाओं और मानसिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर हो तो मान-सम्मान और तरक्की में दिक्कतें आ सकती हैं. वहीं अगर चंद्रमा मजबूत हो तो नौकरी और जीवन में तरक्की के रास्ते तेजी से खुलते हैं. ऐसे में भाग्यांक 2 वाले लोगों के करियर में कोई तरक्की नहीं हो रही तो उनके लिए कुछ सरल उपाय हैं.
3/6
भाग्यांक 2 वाले लोगों को अगर नौकरी में स्थिरता या तरक्की नहीं मिल रही तो, वे सोमवार का व्रत रख शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें. यह करने से उन्हें मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और निर्णय लेने में आसानी होगी.
भाग्यांक 2 वाले लोगों को अगर नौकरी में स्थिरता या तरक्की नहीं मिल रही तो, वे सोमवार का व्रत रख शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें. यह करने से उन्हें मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और निर्णय लेने में आसानी होगी.
4/6
चांद का रंग भी सफेद होने की वजह से सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहनना और अपने डेस्क पर कोई सफेद रंग का समान रखना शुभ होता है. इससे मन शांत रहता है और कार्यस्थल पर आने वाली परेशानियां कम होती हैं.
चांद का रंग भी सफेद होने की वजह से सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहनना और अपने डेस्क पर कोई सफेद रंग का समान रखना शुभ होता है. इससे मन शांत रहता है और कार्यस्थल पर आने वाली परेशानियां कम होती हैं.
5/6
चंद्रमा का धातु चांदी होने के कारण इससे बेहद शुभ माना जाता है. भाग्यांक 2 वाले लोग किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह लेकर चांदी की अंगूठी या ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं. यह न सिर्फ मन को स्थिर करता है, बल्कि नकारात्मक सोच को भी कम करता है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका फोकस और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं.
चंद्रमा का धातु चांदी होने के कारण इससे बेहद शुभ माना जाता है. भाग्यांक 2 वाले लोग किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह लेकर चांदी की अंगूठी या ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं. यह न सिर्फ मन को स्थिर करता है, बल्कि नकारात्मक सोच को भी कम करता है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका फोकस और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं.
6/6
इसके साथ-साथ सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है. यह व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है. जब व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, तो नौकरी में पहचान और तरक्की के अवसर भी अपने आप बढ़ जाते हैं.
इसके साथ-साथ सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है. यह व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है. जब व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, तो नौकरी में पहचान और तरक्की के अवसर भी अपने आप बढ़ जाते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
MOON NUMEROLOGY Bhagyank 2 Career Growth

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हेल्थ
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget