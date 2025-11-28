हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology Predictions 2026: मूलांक 6 वालों के लिए साल 2026 खुशखरी! करियर, रिश्ते और भाग्य में बड़े बदलाव के संकेत!

Numerology Predictions 2026: मूलांक 6 वालों के लिए साल 2026 खुशखरी! करियर, रिश्ते और भाग्य में बड़े बदलाव के संकेत!

Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 28 Nov 2025 11:53 AM (IST)
Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

अंक 6 नए साल की भविष्यवाणियां

1/6
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6,15 और 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है. मूलांक 6 वाले जातकों के लिए साल 2026 नई जिम्मेदारियां, सद्भाव की भावना और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. इस वर्ष नए काम की शुरुआत प्रेरणा से भरी रहने वाली है. पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर मेल जोल बढ़ने के साथ नई-नई जिम्मेदारियां भी आएंगी.
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6,15 और 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है. मूलांक 6 वाले जातकों के लिए साल 2026 नई जिम्मेदारियां, सद्भाव की भावना और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. इस वर्ष नए काम की शुरुआत प्रेरणा से भरी रहने वाली है. पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर मेल जोल बढ़ने के साथ नई-नई जिम्मेदारियां भी आएंगी.
2/6
नया साल आपकी कर्तव्य की भावना को मजबूत करेगा. जिसमें आपको अपनी निजी इच्छाओं और अपेक्षाओं को ध्यान प्राथमिकता देने की जरूरत है. वित्तीय और प्रोफेशनल लाइफ में कई ऐसे अवसर आएंगे, जो बौद्धिक क्षमता के साथ आर्थिक वृद्धि में भी सहायक बनेगी. कौशल विकास और संवाद पर काम करने से नए लोगों का साथ मिलेगा, जो भविष्य की योजना को पूरा करने में सहायक साबित होंगे.
नया साल आपकी कर्तव्य की भावना को मजबूत करेगा. जिसमें आपको अपनी निजी इच्छाओं और अपेक्षाओं को ध्यान प्राथमिकता देने की जरूरत है. वित्तीय और प्रोफेशनल लाइफ में कई ऐसे अवसर आएंगे, जो बौद्धिक क्षमता के साथ आर्थिक वृद्धि में भी सहायक बनेगी. कौशल विकास और संवाद पर काम करने से नए लोगों का साथ मिलेगा, जो भविष्य की योजना को पूरा करने में सहायक साबित होंगे.
3/6
अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, मूलांक 6 वालों को लिए नया साल रिश्तों में गहराई लाने का काम करेगा, भावनात्मक स्तर पर परिपक्वता दिखाएं. विवाहित जोड़ों को आपसी समझ और जिम्मेदारियों के माध्यम से अपने रिश्ते को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए. पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह को शामिल की जाएगी. भाई-बहन के साथ रिश्तों में संघर्ष और प्यार दोनों बरकरार रहेगा.
अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, मूलांक 6 वालों को लिए नया साल रिश्तों में गहराई लाने का काम करेगा, भावनात्मक स्तर पर परिपक्वता दिखाएं. विवाहित जोड़ों को आपसी समझ और जिम्मेदारियों के माध्यम से अपने रिश्ते को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए. पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह को शामिल की जाएगी. भाई-बहन के साथ रिश्तों में संघर्ष और प्यार दोनों बरकरार रहेगा.
4/6
करियर के लिहाज से नया साल मूलांक 6 वालों के लिए नई जिम्मेदारियां और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. प्रोफेशनल लाइफ में नए बदलावों की शुरुआत कर सकते हैं. दूसरों के मार्गदर्शन में लोगों का समर्थन मिलेगा, जो उन्नति के द्वार खोलेंगे. शिक्षा, मेडिकल, प्रशासन और रचनात्मक कला से जुड़े छात्रों के लिए यह समय उनके पक्ष में रहने वाला है. वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनें की जरूरत है. छात्रों को मेहनत करने की सलाह दी जाती है, किसी भी तरह का शॉर्ट कट परिणाम से दूर ले जा सकता है.
करियर के लिहाज से नया साल मूलांक 6 वालों के लिए नई जिम्मेदारियां और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. प्रोफेशनल लाइफ में नए बदलावों की शुरुआत कर सकते हैं. दूसरों के मार्गदर्शन में लोगों का समर्थन मिलेगा, जो उन्नति के द्वार खोलेंगे. शिक्षा, मेडिकल, प्रशासन और रचनात्मक कला से जुड़े छात्रों के लिए यह समय उनके पक्ष में रहने वाला है. वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनें की जरूरत है. छात्रों को मेहनत करने की सलाह दी जाती है, किसी भी तरह का शॉर्ट कट परिणाम से दूर ले जा सकता है.
5/6
मूलांक 6 के छात्रों के लिए साल 2026 नई उम्मीद और बौद्धिक विकास से भरा रह सकता है. काम में धैर्य, जिम्मेदारी और ध्यान जरूर दें. सामाजिक विज्ञान के साथ रचनात्मक कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मेहनत करने की जरूरत है. समूह में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दें. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की चाह रखने वाले छात्रों को वरिष्ठ लोगों का अनुभव प्राप्त हो सकता है.
मूलांक 6 के छात्रों के लिए साल 2026 नई उम्मीद और बौद्धिक विकास से भरा रह सकता है. काम में धैर्य, जिम्मेदारी और ध्यान जरूर दें. सामाजिक विज्ञान के साथ रचनात्मक कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मेहनत करने की जरूरत है. समूह में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दें. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की चाह रखने वाले छात्रों को वरिष्ठ लोगों का अनुभव प्राप्त हो सकता है.
6/6
मूलांक 6 वाले लोगों को साल 2026 में कुछ खास उपाय करने से लाभ मिल सकता है. भावनात्मक संतुलन के साथ स्पष्टता की ओर आकर्षित होंगे. शुक्रवार के दिन ऊं शुक्राय नम: मंत्र का जाप करें. हाथों में हरा पन्ना धारण करने से लाभ मिल सकता है. घर को साफ-सुथरा रखें. साफ-सफाई आपकी आभा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी. आपका शुभ रंग हरा, फिरोजी और गुलाबी है, जबकि शुभ रंग 6 और 3, शुभ दिन शुक्रवार है.
मूलांक 6 वाले लोगों को साल 2026 में कुछ खास उपाय करने से लाभ मिल सकता है. भावनात्मक संतुलन के साथ स्पष्टता की ओर आकर्षित होंगे. शुक्रवार के दिन ऊं शुक्राय नम: मंत्र का जाप करें. हाथों में हरा पन्ना धारण करने से लाभ मिल सकता है. घर को साफ-सुथरा रखें. साफ-सफाई आपकी आभा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी. आपका शुभ रंग हरा, फिरोजी और गुलाबी है, जबकि शुभ रंग 6 और 3, शुभ दिन शुक्रवार है.
Published at : 28 Nov 2025 11:53 AM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Moolank 6 Numerology Prediction 2026

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, ये बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल! नए नियम जारी
महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, ये बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल! नए नियम जारी
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
पहले गुपचुप किया निकाह, फिर रची Delhi को दहलाने की साजिश । Delhi Car Blast Case
रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Pakistan में Imran Khan से मिलने की रोक , CM तक को नहीं मिलने दिया जा रहा । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, ये बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल! नए नियम जारी
महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, ये बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल! नए नियम जारी
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
टेलीविजन
शुभांगी अत्रे ने कहा 'भाबीजी घर पर' हैं को अलविदा, वीडियो शेयर कर शूटिंग के 'आखिरी दिन' की दिखाई झलक
शुभांगी अत्रे ने कहा 'भाबीजी घर पर' हैं को अलविदा, शूटिंग के 'आखिरी दिन' की दिखाई झलक
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
जनरल नॉलेज
Tallest Lord Ram Statue: दुनिया के इन देशों में भी बनी है भगवान राम की मूर्ति, इनमें से सबसे ऊंची कौन?
दुनिया के इन देशों में भी बनी है भगवान राम की मूर्ति, इनमें से सबसे ऊंची कौन?
ट्रेंडिंग
और अंग्रेजी की अर्थी निकल गई... गांव की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हुआ ऐसा ग्रुप डिस्कशन, वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
और अंग्रेजी की अर्थी निकल गई... गांव की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हुआ ऐसा ग्रुप डिस्कशन, वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget