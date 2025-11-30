Numerology Predictions 2026: मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? सेहत और करियर में क्या खास?

मूलांक 7 के ऐसे जातक जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ें हैं, उनके लिए नया साल कड़ी मेहनत से भरा साबित हो सकता है. व्यापार में आने वाले उतार-चढ़ाव से मन उदास करने से बचें. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगा. निवेश के मामले में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी भी तरह का शॉर्ट कट आपको मुश्किलों में डाल सकता है.विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत जारी रखना है, क्योंकि सफलता का एकमात्र विकल्प मेहनत है.