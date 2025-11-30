हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology Predictions 2026: मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? सेहत और करियर में क्या खास?

Numerology Predictions 2026: मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? सेहत और करियर में क्या खास?

Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 7 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 30 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 7 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 भविष्यवाणी

1/6
अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 अनुशासन में रहकर मेहनत करने वाला है, जो इस अंक के लोगों को अप्रत्याशित परिणाम दिला सकता है. यह वर्ष आपके लिए नेतृत्व और आत्मविश्वास से भरा रहेगा, जो कहीं न कहीं धैर्य की भी परीक्षा ले सकता है.
अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 अनुशासन में रहकर मेहनत करने वाला है, जो इस अंक के लोगों को अप्रत्याशित परिणाम दिला सकता है. यह वर्ष आपके लिए नेतृत्व और आत्मविश्वास से भरा रहेगा, जो कहीं न कहीं धैर्य की भी परीक्षा ले सकता है.
2/6
जीवन में आने वाली चुनौतियां का सम्मान पूर्वक सामना करें, यह क्षण आपको मजबूत बनाने में सहायक साबित हो सकता है. धन अर्जित करने के लिए किसी भी तरह का गलत रास्ता न अपनाएं. नए साल में अपना व्यवहार शांत और शालीन रखें. आइए जानते हैं मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 करियर, रिश्ते और सेहत के मामले में क्या परिणाम दे सकते हैं?
जीवन में आने वाली चुनौतियां का सम्मान पूर्वक सामना करें, यह क्षण आपको मजबूत बनाने में सहायक साबित हो सकता है. धन अर्जित करने के लिए किसी भी तरह का गलत रास्ता न अपनाएं. नए साल में अपना व्यवहार शांत और शालीन रखें. आइए जानते हैं मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 करियर, रिश्ते और सेहत के मामले में क्या परिणाम दे सकते हैं?
3/6
मूलांक 7 के ऐसे जातक जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ें हैं, उनके लिए नया साल कड़ी मेहनत से भरा साबित हो सकता है. व्यापार में आने वाले उतार-चढ़ाव से मन उदास करने से बचें. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगा. निवेश के मामले में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी भी तरह का शॉर्ट कट आपको मुश्किलों में डाल सकता है.विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत जारी रखना है, क्योंकि सफलता का एकमात्र विकल्प मेहनत है.
मूलांक 7 के ऐसे जातक जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ें हैं, उनके लिए नया साल कड़ी मेहनत से भरा साबित हो सकता है. व्यापार में आने वाले उतार-चढ़ाव से मन उदास करने से बचें. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगा. निवेश के मामले में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी भी तरह का शॉर्ट कट आपको मुश्किलों में डाल सकता है.विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत जारी रखना है, क्योंकि सफलता का एकमात्र विकल्प मेहनत है.
4/6
मूलांक 7 वाले जातकों को नया साल ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना चहिए, जो उनके दिल के सबसे करीब हो. ये आपके दोस्त, परिवार के सदस्य या प्रेमी भी हो सकते हैं. इस वर्ष वाणी पर नियंत्रण रखें. पार्टनर के साथ किसी भी तरह का अभ्रद व्यवहार रिश्तों में खटास का कारण बन सकता है. सिंगल जातकों शादी में जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए. इस साल पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.
मूलांक 7 वाले जातकों को नया साल ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना चहिए, जो उनके दिल के सबसे करीब हो. ये आपके दोस्त, परिवार के सदस्य या प्रेमी भी हो सकते हैं. इस वर्ष वाणी पर नियंत्रण रखें. पार्टनर के साथ किसी भी तरह का अभ्रद व्यवहार रिश्तों में खटास का कारण बन सकता है. सिंगल जातकों शादी में जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए. इस साल पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.
5/6
मूलांक 7 वालों की सेहत की बात करें तो इस साल मानसिक तनाव के साथ शारीरिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है. हड्डी,दांतों, जोड़ों के दर्द और वजन बढ़ने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. पानी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. सेहत का ध्यान रखने के लिए अच्छा अहार भोजन में शामिल करें. मेडिटेशन करने का लाभ मिलेगा.
मूलांक 7 वालों की सेहत की बात करें तो इस साल मानसिक तनाव के साथ शारीरिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है. हड्डी,दांतों, जोड़ों के दर्द और वजन बढ़ने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. पानी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. सेहत का ध्यान रखने के लिए अच्छा अहार भोजन में शामिल करें. मेडिटेशन करने का लाभ मिलेगा.
6/6
मूलांक 7 वालों को शनिवार के दिन जरूरतमंदों को गरीबों को सेवा करनी चाहिए. काला कपड़ा या सरसों का तेल दान करने से शनि की नकारात्मक नजर से छुटकारा मिलेगा. आज का लकी कलर हल्का नीला, हरा और गुलाबी रंग शामिल हैं. आपके लिए साल 2026 का लकी अंक 5 और 6 है.
मूलांक 7 वालों को शनिवार के दिन जरूरतमंदों को गरीबों को सेवा करनी चाहिए. काला कपड़ा या सरसों का तेल दान करने से शनि की नकारात्मक नजर से छुटकारा मिलेगा. आज का लकी कलर हल्का नीला, हरा और गुलाबी रंग शामिल हैं. आपके लिए साल 2026 का लकी अंक 5 और 6 है.
Published at : 30 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Astrology 2026 Numerology Prediction 2026 YEAR 2026 Moolank 7

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
Hockey
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
Hockey
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
महाराष्ट्र: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget