Numerology Predictions 2026: मूलांंक 9 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? करियर, प्यार और सेहत में क्या खास?

मूलांक 9 वालों को लिए साल 2026 के लिए खास उपाय जो उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ उन्हें पॉजिटिव जीवन प्रदान करने का काम करेगा. प्रति दिन ऊं नम शिवाय मंत्र का जाप करें. ज्योतिषाचार्य से परामर्श के बाद हाथों में रत्न धारण करना सही रहेगा. घर और वर्कप्लेस को साफ रखें. सामाजिक सेवा के साथ दान और दूसरों की मदद करें. आपका शुभ रंग लाल, नारंगी और हरा है. जबकि शुभ नंबर 9 और 18, शुभ दिशा पूर्व और उत्तर-पूर्व और शुभ दिन रविवार और मंगलवार है.