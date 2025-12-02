हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology Predictions 2026: मूलांंक 9 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? करियर, प्यार और सेहत में क्या खास?

Numerology Predictions 2026: मूलांंक 9 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? करियर, प्यार और सेहत में क्या खास?

Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 02 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 की भविष्यवाणी

1/5
अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 नेतृ्त्व, आत्मविश्वास और नई शुरुआत से भरा रहने वाला है. आपके लिए यही अनुकूल है कि, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. क्रोध पर नियंत्रण रखने के साथ अंहकार और जिद को भी काबू करने की जरूरत है. आइए जानते हैं मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 करियर, रिश्ते और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 नेतृ्त्व, आत्मविश्वास और नई शुरुआत से भरा रहने वाला है. आपके लिए यही अनुकूल है कि, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. क्रोध पर नियंत्रण रखने के साथ अंहकार और जिद को भी काबू करने की जरूरत है. आइए जानते हैं मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 करियर, रिश्ते और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
2/5
मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कई तरह के अप्रत्याशित बदलावों से भरा रहने वाला है. नौकरी में प्रमोशन के तगड़े योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र पर प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियों का दायित्व भी मिलेगा. धन के मामले में फिजूलखर्ची से बचने की सलाह है. नया साल व्यापार में नई शुरुआत के लिए बेहतर साबित हो सकता है. इस साल काम के सिलसिले में विदेशी यात्राओं पर भी जाने का मौका मिल सकता है. विद्यार्थी वर्ग को मेहनत की जरूरत है.
मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कई तरह के अप्रत्याशित बदलावों से भरा रहने वाला है. नौकरी में प्रमोशन के तगड़े योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र पर प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियों का दायित्व भी मिलेगा. धन के मामले में फिजूलखर्ची से बचने की सलाह है. नया साल व्यापार में नई शुरुआत के लिए बेहतर साबित हो सकता है. इस साल काम के सिलसिले में विदेशी यात्राओं पर भी जाने का मौका मिल सकता है. विद्यार्थी वर्ग को मेहनत की जरूरत है.
3/5
रिश्ते के लिहाज से वर्ष 2026 आपके जीवन में प्रेम और दांपत्य जीवन की शुरुआत के लिए बेहतर साबित हो सकता है. सिंगल लोगों इस साल किसी के साथ नया रिश्ता स्थापित कर सकते हैं. ऐसे जातक जो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इस वर्ष उनकी लव मैरिज होने की संभावना है. जीवनसाथी की बातों का सम्मान करें. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में खुद को संभालें.
रिश्ते के लिहाज से वर्ष 2026 आपके जीवन में प्रेम और दांपत्य जीवन की शुरुआत के लिए बेहतर साबित हो सकता है. सिंगल लोगों इस साल किसी के साथ नया रिश्ता स्थापित कर सकते हैं. ऐसे जातक जो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इस वर्ष उनकी लव मैरिज होने की संभावना है. जीवनसाथी की बातों का सम्मान करें. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में खुद को संभालें.
4/5
सेहत के लिहाज से नया साल आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का वर्ष है. ज्यादा काम करने के चलते मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों बना रहेगा. हर्ट से जुड़े मरीजों को खान-पान का विशेष ध्यान देने की जरूरत है. हड्डी, आंखों का दर्द और सर्दी-जुखाम की समस्या बनी रह सकती है. सेहत के लिए यही सलाह है कि, नए साल पर शरीर का विशेष ध्यान दें. जिम, मेडिटेशन और योग विशेष रूप से आरंभ करें.
सेहत के लिहाज से नया साल आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का वर्ष है. ज्यादा काम करने के चलते मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों बना रहेगा. हर्ट से जुड़े मरीजों को खान-पान का विशेष ध्यान देने की जरूरत है. हड्डी, आंखों का दर्द और सर्दी-जुखाम की समस्या बनी रह सकती है. सेहत के लिए यही सलाह है कि, नए साल पर शरीर का विशेष ध्यान दें. जिम, मेडिटेशन और योग विशेष रूप से आरंभ करें.
5/5
मूलांक 9 वालों को लिए साल 2026 के लिए खास उपाय जो उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ उन्हें पॉजिटिव जीवन प्रदान करने का काम करेगा. प्रति दिन ऊं नम शिवाय मंत्र का जाप करें. ज्योतिषाचार्य से परामर्श के बाद हाथों में रत्न धारण करना सही रहेगा. घर और वर्कप्लेस को साफ रखें. सामाजिक सेवा के साथ दान और दूसरों की मदद करें. आपका शुभ रंग लाल, नारंगी और हरा है. जबकि शुभ नंबर 9 और 18, शुभ दिशा पूर्व और उत्तर-पूर्व और शुभ दिन रविवार और मंगलवार है.
मूलांक 9 वालों को लिए साल 2026 के लिए खास उपाय जो उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ उन्हें पॉजिटिव जीवन प्रदान करने का काम करेगा. प्रति दिन ऊं नम शिवाय मंत्र का जाप करें. ज्योतिषाचार्य से परामर्श के बाद हाथों में रत्न धारण करना सही रहेगा. घर और वर्कप्लेस को साफ रखें. सामाजिक सेवा के साथ दान और दूसरों की मदद करें. आपका शुभ रंग लाल, नारंगी और हरा है. जबकि शुभ नंबर 9 और 18, शुभ दिशा पूर्व और उत्तर-पूर्व और शुभ दिन रविवार और मंगलवार है.
Published at : 02 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Numerology Predictions 2026 YEAR 2026 Moolank 9

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
UP के Balrampur में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर | Breaking | UP News
Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Sanchar Saathi AAP: क्या ‘संचार साथी’ से होगी जासूसी? Congress ने सरकार को घेरा | Breaking
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
बॉलीवुड
क्या सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर है प्राइवेट अकाउंट? नेहा धूपिया ने खोल दिया सारा राज
क्या सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर है प्राइवेट अकाउंट? नेहा धूपिया ने बताया सच
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
हेल्थ
Itching On Feet Causes: पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
यूटिलिटी
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget