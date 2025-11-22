वर्ष 2026 का जोड़ 1 है, ऐसे में इस वर्ष मूलांक 1 आपकी इच्छाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आपको करियर और धन के मामलें फायदा पहुंच सकता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 नेतृत्व, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और दीर्घकालिक परिणामों से भरा हो सकता है. आइए जानते हैं अंक 8 वालों के लिए साल 2026 रिश्ते, धन, करियर और शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा?