हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology Predictions 2026: मूलांंक 8 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? धन, प्यार और करियर में क्या खास?

Numerology Predictions 2026: मूलांंक 8 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? धन, प्यार और करियर में क्या खास?

Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 22 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Numerology Prediction 2026: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 के लिए भविष्यवाणी

1/6
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8,17 और 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है. शनि ग्रह इस अंक के स्वामी होते हैं. मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 ताकत, अधिकार और धन लाभ के अवसरों से भरा हुआ है.
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8,17 और 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है. शनि ग्रह इस अंक के स्वामी होते हैं. मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 ताकत, अधिकार और धन लाभ के अवसरों से भरा हुआ है.
2/6
वर्ष 2026 का जोड़ 1 है, ऐसे में इस वर्ष मूलांक 1 आपकी इच्छाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आपको करियर और धन के मामलें फायदा पहुंच सकता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 नेतृत्व, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और दीर्घकालिक परिणामों से भरा हो सकता है. आइए जानते हैं अंक 8 वालों के लिए साल 2026 रिश्ते, धन, करियर और शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा?
वर्ष 2026 का जोड़ 1 है, ऐसे में इस वर्ष मूलांक 1 आपकी इच्छाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आपको करियर और धन के मामलें फायदा पहुंच सकता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 नेतृत्व, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और दीर्घकालिक परिणामों से भरा हो सकता है. आइए जानते हैं अंक 8 वालों के लिए साल 2026 रिश्ते, धन, करियर और शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा?
3/6
मूलांक 8 वालों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 आपकी इच्छाओं को पूरा करने का वर्ष साबित हो सकता है. रिश्तों में सहानुभूति के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें. विवाहित जोड़ों का रिश्ता मजबूत होगा.सिंगल जातक पार्टनर की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे.पारिवारिक कर्तव्य बढ़ने के साथ घरेलू कार्यों के प्रति जिम्मेदार रवैया अपना सकते हैं. भाई-बहन के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार बनाकर चलें.
मूलांक 8 वालों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 आपकी इच्छाओं को पूरा करने का वर्ष साबित हो सकता है. रिश्तों में सहानुभूति के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें. विवाहित जोड़ों का रिश्ता मजबूत होगा.सिंगल जातक पार्टनर की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे.पारिवारिक कर्तव्य बढ़ने के साथ घरेलू कार्यों के प्रति जिम्मेदार रवैया अपना सकते हैं. भाई-बहन के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार बनाकर चलें.
4/6
अंक ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए साल 2026 करियर में उन्नति और सफलता से भरा रहने वाला है. इस साल वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अन्य सोर्स से कमाई का जरिया बना सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी मिलने के साथ बॉस का सहयोग मिलेगा.
अंक ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए साल 2026 करियर में उन्नति और सफलता से भरा रहने वाला है. इस साल वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अन्य सोर्स से कमाई का जरिया बना सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी मिलने के साथ बॉस का सहयोग मिलेगा.
5/6
मूलांक 8 के स्टूडेंट्स के लिए साल 2026 शिक्षा के लिहाज से शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है. बिजनेस, कानून, इंजीनियरिंग, प्रशासन और प्रबंधन विषय के छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत करने की जरूरत है. समय को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को बनाएं.
मूलांक 8 के स्टूडेंट्स के लिए साल 2026 शिक्षा के लिहाज से शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है. बिजनेस, कानून, इंजीनियरिंग, प्रशासन और प्रबंधन विषय के छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत करने की जरूरत है. समय को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को बनाएं.
6/6
मूलांक 8 के जातकों को साल 2026 में समृद्धि आकर्षित करने के लिए प्रत्येक दिन ऊं श्रीं नम: मंत्र का जाप करें. इसके अलावा पीला पुखराज धारण करें. गुरुवार को जरूरतमंदों को पैसे, अनाज और पीले रंग की चीजों का दान करें. करियर और फाइनेंस के मामले में जल्दबाजी के निर्णय लेने से बचें.
मूलांक 8 के जातकों को साल 2026 में समृद्धि आकर्षित करने के लिए प्रत्येक दिन ऊं श्रीं नम: मंत्र का जाप करें. इसके अलावा पीला पुखराज धारण करें. गुरुवार को जरूरतमंदों को पैसे, अनाज और पीले रंग की चीजों का दान करें. करियर और फाइनेंस के मामले में जल्दबाजी के निर्णय लेने से बचें.
Published at : 22 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Numerology Predictions 2026 Moolank 8

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
बॉलीवुड
कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, फैंस बोले- '2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर'
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, फैंस बोले- '2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast: दिल्ली धमाके जांच में आया बड़ा ट्विस्ट, डॉक्टर उमर के कमरें से क्या मिला ? | NIA
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली को दहलाने वाली 'टेरर लैब' की पूरी इनसाइड स्टोरी | Terror Alert
Breaking:जम्मू-कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी
Himachal Pradesh News: धंसी सड़क... फंस गई बस, बाल-बाल बची लोगों की जान
J&K News: नौगाम में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
बॉलीवुड
कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, फैंस बोले- '2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर'
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, फैंस बोले- '2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर'
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
जामिया ने खोले हुनर के नए दरवाजे, एआई से ड्रोन तक 42 स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है लास्ट डेट
जामिया ने खोले हुनर के नए दरवाजे, एआई से ड्रोन तक 42 स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है लास्ट डेट
फैशन
आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल
आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget