हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रRelationship Numerology: क्यों इस मूलांक की महिलाएं बनती हैं शादीशुदा जीवन की लीडर?

Relationship Numerology: क्यों इस मूलांक की महिलाएं बनती हैं शादीशुदा जीवन की लीडर?

Ank Jyotish: अंक ज्योतिष मानता है कि एक खास मूलांक वाली लड़कियां रिश्तों को समझने और संभालने में बेहद कुशल होती हैं. अपनी समझ, प्यार और बुद्धिमानी से वे पार्टनर का दिल और भरोसा आसानी से पा लेती हैं.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 25 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Ank Jyotish: अंक ज्योतिष मानता है कि एक खास मूलांक वाली लड़कियां रिश्तों को समझने और संभालने में बेहद कुशल होती हैं. अपनी समझ, प्यार और बुद्धिमानी से वे पार्टनर का दिल और भरोसा आसानी से पा लेती हैं.

क्यों इस मूलांक की महिलाएं बनती हैं शादीशुदा जीवन की लीडर?

1/5
अंक ज्योतिष में मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और जीवन से जुड़ी कई बातें बताता है. जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया यह अंक इंसान की सोच, व्यवहार, पसंद-नापसंद और उसके भविष्य की दिशा को समझने में मदद करता है. इसी क्रम में मूलांक 5 की लड़कियों का स्वभाव काफी खास माना जाता है, क्योंकि उनमें एक अलग तरह का आकर्षण और प्रभाव देखने को मिलता है.
अंक ज्योतिष में मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और जीवन से जुड़ी कई बातें बताता है. जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया यह अंक इंसान की सोच, व्यवहार, पसंद-नापसंद और उसके भविष्य की दिशा को समझने में मदद करता है. इसी क्रम में मूलांक 5 की लड़कियों का स्वभाव काफी खास माना जाता है, क्योंकि उनमें एक अलग तरह का आकर्षण और प्रभाव देखने को मिलता है.
2/5
मूलांक 5 की लड़कियां क्यों मानी जाती हैं विशेष? जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है. इस अंक का स्वामी ग्रह ‘बुध’ है, जो बुद्धि, संवाद, चतुराई और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. बुध का प्रभाव इनके व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है, वे तेज दिमाग वाली, फुर्ती से निर्णय लेने वाली और बहुत व्यवस्थित सोच रखने वाली होती हैं.
मूलांक 5 की लड़कियां क्यों मानी जाती हैं विशेष? जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है. इस अंक का स्वामी ग्रह ‘बुध’ है, जो बुद्धि, संवाद, चतुराई और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. बुध का प्रभाव इनके व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है, वे तेज दिमाग वाली, फुर्ती से निर्णय लेने वाली और बहुत व्यवस्थित सोच रखने वाली होती हैं.
3/5
बात करने का अनोखा ढंग:- मूलांक 5 वाली लड़कियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बातचीत की कला है. वे अपनी बात इतने सहज और प्रभावी ढंग से रखती हैं कि सामने वाला बिना बहस के ही मान जाता है. कई बार तो ये बिना कुछ कहे ही हालात और भावनाओं को समझकर माहौल संभाल लेती हैं.
बात करने का अनोखा ढंग:- मूलांक 5 वाली लड़कियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बातचीत की कला है. वे अपनी बात इतने सहज और प्रभावी ढंग से रखती हैं कि सामने वाला बिना बहस के ही मान जाता है. कई बार तो ये बिना कुछ कहे ही हालात और भावनाओं को समझकर माहौल संभाल लेती हैं.
4/5
प्यार और समझदारी साथ-साथ:- इन लड़कियों को अपनी आज़ादी और निजी स्पेस पसंद होती है, लेकिन रिश्तों को निभाने में भी वे बेहद जिम्मेदार होती हैं. वे अपने साथी की भावनाओं को समझती हैं और बात-बात पर विवाद करने के बजाय शांत होकर संवाद का रास्ता चुनती हैं. सही समय पर सही शब्द बोलना इन्हें अच्छी तरह आता है.
प्यार और समझदारी साथ-साथ:- इन लड़कियों को अपनी आज़ादी और निजी स्पेस पसंद होती है, लेकिन रिश्तों को निभाने में भी वे बेहद जिम्मेदार होती हैं. वे अपने साथी की भावनाओं को समझती हैं और बात-बात पर विवाद करने के बजाय शांत होकर संवाद का रास्ता चुनती हैं. सही समय पर सही शब्द बोलना इन्हें अच्छी तरह आता है.
5/5
मूलांक 5 की लड़कियों में ऐसा स्वाभाविक आकर्षण होता है कि उनका साथी उनकी बात आसानी से स्वीकार कर लेता है. ये झगड़े या ज़बरदस्ती के बजाय प्यार, समझ और अपनी बुद्धिमानी से सब कुछ संभाल लेती हैं. इसी कारण कहा जाता है, ये महिलाएं दिल जीतती हैं, बहस नहीं.
मूलांक 5 की लड़कियों में ऐसा स्वाभाविक आकर्षण होता है कि उनका साथी उनकी बात आसानी से स्वीकार कर लेता है. ये झगड़े या ज़बरदस्ती के बजाय प्यार, समझ और अपनी बुद्धिमानी से सब कुछ संभाल लेती हैं. इसी कारण कहा जाता है, ये महिलाएं दिल जीतती हैं, बहस नहीं.
Published at : 25 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Mulank 5

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
विश्व
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
विश्व
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा कितने रन बने हैं? गुवाहाटी में भारत को अंतिम बनाने हैं 522 रन
टेस्ट में एक दिन में सबसे ज्यादा कितने रन बने हैं? गुवाहाटी में भारत को अंतिम बनाने हैं 522 रन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
हेल्थ
Male Infertility Causes: सिगरेट और शराब नहीं, इन वजहों से भी नामर्द हो रहे पुरुष, आप भी इसके शिकार तो नहीं?
सिगरेट और शराब नहीं, इन वजहों से भी नामर्द हो रहे पुरुष, आप भी इसके शिकार तो नहीं?
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Embed widget