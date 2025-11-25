Relationship Numerology: क्यों इस मूलांक की महिलाएं बनती हैं शादीशुदा जीवन की लीडर?

मूलांक 5 की लड़कियां क्यों मानी जाती हैं विशेष? जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है. इस अंक का स्वामी ग्रह ‘बुध’ है, जो बुद्धि, संवाद, चतुराई और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. बुध का प्रभाव इनके व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है, वे तेज दिमाग वाली, फुर्ती से निर्णय लेने वाली और बहुत व्यवस्थित सोच रखने वाली होती हैं.