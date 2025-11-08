हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerology: मूलांक 8 वालों के लिए आज का जन्मदिन है खास, शनि देव देंगे नये अवसर

Numerology: मूलांक 8 वालों के लिए आज का जन्मदिन है खास, शनि देव देंगे नये अवसर

Birthday Numerology 8: अगर आज आपका जन्मदिन है और आपका मूलांक भी 8 है तो आज का दिन आपके लिए खास है.अंक 8 के स्वामी शनि देव हैं,जो न्याय के देवता माने जाते हैं.साथ ही कर्म और अनुशासन के भी प्रतीक हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 08 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Birthday Numerology 8: अगर आज आपका जन्मदिन है और आपका मूलांक भी 8 है तो आज का दिन आपके लिए खास है.अंक 8 के स्वामी शनि देव हैं,जो न्याय के देवता माने जाते हैं.साथ ही कर्म और अनुशासन के भी प्रतीक हैं.

मूलांक 8 राशिफल

1/6
आज का दिन आपके करियर के लिए नए बदलाव और अवसर लेकर आ सकता है. नौकरी में नई संभावनाएं उभरेंगी और व्यापार से जुड़े लोगों को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी होगी. जो अवसर सामने आएं, उन्हें उत्साह के साथ स्वीकार करें.
आज का दिन आपके करियर के लिए नए बदलाव और अवसर लेकर आ सकता है. नौकरी में नई संभावनाएं उभरेंगी और व्यापार से जुड़े लोगों को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी होगी. जो अवसर सामने आएं, उन्हें उत्साह के साथ स्वीकार करें.
2/6
जन्मदिन मनाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. परिवार में भाई-बहनों या जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की बहस हो सकती है. ऐसे में धैर्य और संतुलन बनाए रखें. अपने व्यवहार में विनम्रता रखें.
जन्मदिन मनाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. परिवार में भाई-बहनों या जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की बहस हो सकती है. ऐसे में धैर्य और संतुलन बनाए रखें. अपने व्यवहार में विनम्रता रखें.
3/6
आज सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही जन्मदिन मनाना उचित रहेगा. साथ ही बड़ों का आशीर्वाद लें. गरीबों को भोजन या वस्त्र का दान करें.
आज सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही जन्मदिन मनाना उचित रहेगा. साथ ही बड़ों का आशीर्वाद लें. गरीबों को भोजन या वस्त्र का दान करें.
4/6
शाम के समय जन्मदिन मनाने के पहले दीपक जलाकर शनि देव या हनुमान जी की प्रार्थना करे. ये उपाय आपके जन्मदिन को और खुशहाल बना देगा.
शाम के समय जन्मदिन मनाने के पहले दीपक जलाकर शनि देव या हनुमान जी की प्रार्थना करे. ये उपाय आपके जन्मदिन को और खुशहाल बना देगा.
5/6
आज के दिन आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन लें. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें.
आज के दिन आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन लें. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें.
6/6
यह जन्मदिन आपके जीवन में नई जिम्मेदारियों और अवसरों का संकेत है. शनि की कृपा से आपको परिश्रम का उचित फल अवश्य मिलेगा. शुभ अंक दो और तीन है. शुभ रंग सफेद और पीला है.
यह जन्मदिन आपके जीवन में नई जिम्मेदारियों और अवसरों का संकेत है. शनि की कृपा से आपको परिश्रम का उचित फल अवश्य मिलेगा. शुभ अंक दो और तीन है. शुभ रंग सफेद और पीला है.
Published at : 08 Nov 2025 06:08 PM (IST)
NUMEROLOGY Birthday Numerology 8

Embed widget