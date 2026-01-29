हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रArijit Singh: मूलांक 7 वाले अरिजीत सिंह क्यों अचानक सब छोड़ देते हैं? ज्योतिष ने खोल दिया राज!

Arijit Singh: मूलांक 7 वाले अरिजीत सिंह क्यों अचानक सब छोड़ देते हैं? ज्योतिष ने खोल दिया राज!

Arijit Singh: बीते 27 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है. अंक ज्योतिष की मदद से समझते हैं उनके इस फैसले के पीछे का कारण और उनके मूलांक के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Jan 2026 11:28 AM (IST)
Arijit Singh: बीते 27 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है. अंक ज्योतिष की मदद से समझते हैं उनके इस फैसले के पीछे का कारण और उनके मूलांक के बारे में.

अरिजीत सिंह

1/6
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बीते दिन 27 जनवरी की रात अरिजीत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी खुद दी. प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की वजह भी अरिजीत ने बताई. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि, ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक बोरियत भी है. वह एक जैसी ही धुन और गानों पर काम करके काफी बोर हो चुके हैं.
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बीते दिन 27 जनवरी की रात अरिजीत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी खुद दी. प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की वजह भी अरिजीत ने बताई. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि, ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक बोरियत भी है. वह एक जैसी ही धुन और गानों पर काम करके काफी बोर हो चुके हैं.
2/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने अरिजीत के इस निर्णय को अंक ज्योतिष के नजरिए से समझाने की कोशिश की है. उन्होंने बताया कि, अरिजीत सिंह का मूलांक 7 है और अंकशास्त्र में इस नंबर पर केतु का अधिपत्य होता है.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने अरिजीत के इस निर्णय को अंक ज्योतिष के नजरिए से समझाने की कोशिश की है. उन्होंने बताया कि, अरिजीत सिंह का मूलांक 7 है और अंकशास्त्र में इस नंबर पर केतु का अधिपत्य होता है.
