Arijit Singh: मूलांक 7 वाले अरिजीत सिंह क्यों अचानक सब छोड़ देते हैं? ज्योतिष ने खोल दिया राज!

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बीते दिन 27 जनवरी की रात अरिजीत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी खुद दी. प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की वजह भी अरिजीत ने बताई. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि, ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक बोरियत भी है. वह एक जैसी ही धुन और गानों पर काम करके काफी बोर हो चुके हैं.