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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'भोजुपरी को सिर्फ बदनाम किया जाता है...', अश्लील गानों के सवाल पर निरहुआ ने दिया था ऐसा जवाब

'भोजुपरी को सिर्फ बदनाम किया जाता है...', अश्लील गानों के सवाल पर निरहुआ ने दिया था ऐसा जवाब

निरहुआ ने भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्लील गानों को लेकर रिएक्ट किया था. उन्होंने बताया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 Mar 2026 07:19 PM (IST)
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नोरा फतेही का गाना 'सरके सरके चुनर तेरी' अश्लील लिरिक्स की वजह से विवादों में हैं. ये फिल्म केडी: द डेविल का गाना है. इस गाने में नोरा फतेही और संजय दत्त डांस करते दिख रहे हैं. गाने की हर तरफ आलोचना हो रही है. गाने के लिरिक्स बहुत अश्लील हैं. विवाद के बाद गाने का हिंदी वर्जन भी हटाया गया है. इस गाने की भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों से तुलना की जा रही है. लोग बोल रहे हैं भोजपुरी के गाने भी ऐसे ही अश्लील होते हैं. 

भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने भी कई बार विवादों में रह चुके हैं. हालांकि, भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ इस पर रिएक्ट कर चुके हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा- निरहुआ

निरहुआ ने आप की अदालत में अश्लील गानों को लेकर जवाब दिया था. उन्होंने कहा था, 'मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बिना वजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. हमारी इंडस्ट्री ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता सीखी है. वहां के गाने चोली के पीछे क्या है, सरकाई लो खटिया को लेकर कुछ क्यों नहीं कहा जाता है. सुबह से लेकर शाम तक गाने में क्या दिखाया जा रहा है.'

वहीं न्यूज 18 से बातचीत में निरहुआ ने कहा था, 'आप इंडिया की किसी भी भाषा का एल्बम ले लीजिए, हर जगह एक जैसे हाल हैं. भोजपुरी को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं. अंधेरी रात में... ये मराठी का गाना है. सभी लोग अटैक सिर्फ भोजपुरी पर करते हैं. हमनें अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई हैं. मैं मायके चली जाऊंगी, निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू अच्छी फिल्में हैं.'

बता दें कि नोरा के गाने पर विवाद बढ़नेके बाद लिरिसिस्ट रकीब आलम ने सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि गाने के लिरिक्स डायरेक्टर ने लिखे हैं. उन्होंने बताया कि ओरिजनल सॉन्ग कन्नड़ में है. उन्होंने सिर्फ कन्नड़ भाषा के गाने का वर्ड टू वर्ड अनुवाद किया है.

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Published at : 17 Mar 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Dinesh Lal Yadav
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