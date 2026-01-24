इन मूलांक वालों को बार-बार मिलता है धोखा! कहीं आप भी तो नहीं हैं इस लिस्ट में? जानें कारण!

अंकशास्त्र के मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति का मूलांक उसके सोचने, समझने, भरोसा करने और रिश्तों को निभाने के तरीके को प्रभावित करता है. कुछ लोग स्वभाव से काफी तेज तर्रार और सतर्क होते हैं, तो कुछ इतने भावुक और खुले विचार वाले होते हैं कि, सामने वाले की चाल को समझ ही नहीं पाते हैं. ऐसे लोग अक्सर अच्छे इरादों के बावजूद धोखा खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों पर बिना सोचें-समझें भरोसा कर लेते हैं.