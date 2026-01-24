इन मूलांक वालों को बार-बार मिलता है धोखा! कहीं आप भी तो नहीं हैं इस लिस्ट में? जानें कारण!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रइन मूलांक वालों को बार-बार मिलता है धोखा! कहीं आप भी तो नहीं हैं इस लिस्ट में? जानें कारण!

Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ खास अंक के लोग संवेदनशील होने के साथ काफी इमोशनल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी धोखे मिलते हैं. जानिए कौन से वो मूलांक और ये कमजोरी है या ताकत?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 24 Jan 2026 06:02 PM (IST)
अंकशास्त्र के मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति का मूलांक उसके सोचने, समझने, भरोसा करने और रिश्तों को निभाने के तरीके को प्रभावित करता है. कुछ लोग स्वभाव से काफी तेज तर्रार और सतर्क होते हैं, तो कुछ इतने भावुक और खुले विचार वाले होते हैं कि, सामने वाले की चाल को समझ ही नहीं पाते हैं. ऐसे लोग अक्सर अच्छे इरादों के बावजूद धोखा खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों पर बिना सोचें-समझें भरोसा कर लेते हैं.
अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 के लोग बेहद संवेदनशील होने के साथ इमोशनल होते हैं. ये लोग किसी के साथ भी जल्दी से अपना रिश्ता बना लेते हैं और सामने वाले की बातों पर पूरे मन से विश्वास करने लगते हैं. इन्हें दूसरों की भावनाओं की फिक्र इतनी होती है कि, कई बार अपनी समझ और इंट्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं. यही कारण है कि, इन्हें बार-बार धोखे मिलता है.
Published at : 24 Jan 2026 06:02 PM (IST)
हॅलो गेस्ट
